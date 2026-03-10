ANSES nunca solicita datos personales, claves o información bancaria, si te los piden es una estafa

El organismo advirtió sobre nuevas estafas y recordó que no solicita información personal, ni bancaria. Conocé como evitar estas modalidades de robo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) emitió una advertencia dirigida a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones ante la circulación de mensajes falsos y posibles estafas que utilizan el nombre del organismo para obtener información personal.

Según explicó, ANSES nunca solicita datos personales, claves de seguridad social ni información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto . Si una persona recibe un pedido de este tipo en nombre de la institución, se trata de un intento de fraude.

En muchos casos, los delincuentes se comunican con las víctimas haciéndose pasar por trabajadores del organismo o enviando mensajes que aparentan ser oficiales . El objetivo es convencer a las personas de que entreguen información sensible o ingresen a enlaces falsos diseñados para robar datos personales.

Este tipo de estafas digitales suele aumentar cuando hay anuncios sobre nuevos beneficios, aumentos en las prestaciones o pagos extraordinarios. Los delincuentes aprovechan la expectativa de los beneficiarios para difundir mensajes engañosos que prometen bonos, refuerzos o actualizaciones de datos.

Desde el organismo recordaron que todos los trámites vinculados con jubilaciones, asignaciones y prestaciones sociales son gratuitos y personales , por lo que no es necesario recurrir a gestores o intermediarios para realizarlos.

ANSES también aclaró que su personal no se comunica con los beneficiarios para solicitar información confidencial, ni envía enlaces para completar formularios fuera de los canales oficiales. Entre los datos que el organismo nunca solicita por mensajes, llamadas o redes sociales se encuentran:

Clave de la Seguridad Social.

Datos de cuentas bancarias o números de tarjeta.

Fotografías del DNI o documentos personales.

Códigos de verificación enviados al celular.

Claves de homebanking o aplicaciones bancarias.

ANSES

También recordaron que la Clave de la Seguridad Social es personal e intransferible, por lo que no debe compartirse con terceros bajo ninguna circunstancia. Los especialistas en seguridad digital señalan que una de las estrategias más utilizadas por los estafadores es generar una sensación de urgencia. En algunos mensajes se advierte que el beneficiario podría perder un pago o un supuesto beneficio si no completa rápidamente un formulario o si no confirma sus datos personales.

Esta presión busca que la víctima actúe sin verificar la autenticidad del mensaje. Por ese motivo, ANSES recomienda desconfiar de cualquier comunicación que solicite datos personales o claves, especialmente si proviene de números desconocidos o cuentas no verificadas. Además, el organismo recuerda que toda la información oficial sobre trámites, pagos y beneficios se publica únicamente en el sitio web institucional y en las cuentas oficiales de redes sociales.

Canales oficiales para hacer denuncias

En caso de recibir un mensaje sospechoso o detectar un intento de estafa, ANSES recomienda realizar la denuncia a través de los canales oficiales disponibles. Los beneficiarios pueden reportar estas situaciones mediante:

La plataforma Mi ANSES , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La línea telefónica 130 , disponible en todo el país para consultas y denuncias.

Las oficinas de atención presencial del organismo.

El sitio web oficial anses.gob.ar, donde también se pueden realizar reclamos.

estafas pami.jpg

También es posible denunciar estos hechos ante organismos especializados en ciberdelincuencia o ante la Justicia, especialmente si la persona fue víctima de una estafa o sufrió un robo de datos. Las autoridades recomiendan conservar los mensajes sospechosos, capturas de pantalla o registros de llamadas, ya que pueden servir como evidencia en una investigación.

Además, los especialistas aconsejan evitar compartir datos personales en redes sociales y verificar siempre la dirección web antes de completar formularios en internet. En el caso de trámites vinculados con prestaciones sociales, jubilaciones o asignaciones, la recomendación es utilizar únicamente los canales oficiales del organismo o consultar directamente en una oficina de ANSES antes de brindar cualquier información personal o bancaria.

La difusión de este tipo de advertencias busca prevenir fraudes y proteger a los beneficiarios frente a estafas que utilizan el nombre de organismos públicos para engañar a la población.