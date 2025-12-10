Libreta AUH 2025: cómo hacer la presentación digital del formulario antes de fin de año

Este documento es de presentación obligatoria y certifica que los menores cumplen con su ciclo escolar, plan de vacunación y los controles médicos necesarios.

La Libreta AUH debe presentarse desde el nacimiento para certificar la vacunación de los menores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los grupos beneficiados por la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán hasta el 31 de diciembre para presentar la Libreta AUH . Esta asignación brinda una ayuda económica a familias en situación de vulnerabilidad, para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como su educación y salud.

Para ser usuarios del beneficio, los padres deben presentar tanto su DNI como el de sus hijos y su Libreta AUH. Así, deberán demostrar que los más chicos asisten a la escuela con regularidad, cumplen con el calendario vacunatorio y asisten a sus controles sanitarios anuales.

Tras brindar los documentos necesarios, los adultos podrán acceder al monto retenido durante el 2024, que equivale a un 20%. A continuación, conocé cómo hacer para presentarlos.

La Libreta AUH es un documento obligatorio que debe presentar el titular de la prestación, para garantizar que está cumpliendo con los requisitos necesarios y decretados por el ANSES . Por medio del mismo, se asegura que la familia cumpla con la actividad escolar , un sistema de vacunación completo y los correspondientes controles médicos de los niños, niñas y adolescentes.

Cada mes, el organismo conserva el 20% de esta asignación y lo otorga a cada familia una vez que se presenta este trámite de forma completa.

Además, su presentación habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, una asignación que se otorga por cada hijo dentro de la edad escolar; es decir, desde el jardín de infantes hasta el secundario, para solventar los gastos en materiales escolares, como los libros, útiles, uniformes y transporte.

Mi ANSES: cómo presentar la Libreta AUH

La presentación de la Libreta AUH debe realizarse a través de "Mi ANSES", ya sea desde la página web o aplicación del organismo, ya que el único formulario válido a completar es el que se genera a través de esas dos opciones. También, los usuarios cuentan con la posibilidad de completar el trámite de manera presencial en las oficinas de atención de la entidad, sin turno previo.

Estos son los pasos a seguir:

1. Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. En la sección Hijos > Libreta AUH consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

3. Imprimí el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y sellos requeridos.

4. Sacá una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

5. Volvé a solicitar el acceso a "mi ANSES", selecciona la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguí las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025

Tras el incremento del 2,4 en el mes de diciembre, el pago directo de por cada menor en la Asignación Universal por Hijo resulta en un monto de $97.993,42; la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad resulta en $319.082,20, y la Asignación por Embarazo de $97.993,42.