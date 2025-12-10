ANSES deposita $479.055 antes que termine 2025 a este grupo de personas

El 2025 termina con grandes beneficios para quienes perciben haberes previsionales y asignaciones de ANSES. El organismo confirmó un ajuste del 2,34 %, más un refuerzo extraordinario y el aguinaldo, lo que mejora los montos finales depositados este mes.
La medida tiene ingresos especiales para quienes dependen de estas prestaciones en el último mes del año.
Entre las prestaciones incluidas aparece la PUAM, que este diciembre, entre el aumento y los beneficios adicionales, el total se eleva por encima de los $479.000. Es una ayuda muy importante para miles de adultos mayores que dependen de este ingreso mensual.
Quiénes acceden a la PUAM de ANSES
La Pensión Universal para el Adulto Mayor se dirige a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Este beneficio garantiza un ingreso estable para quienes quedaron fuera del sistema contributivo.
La PUAM equivale al 80 % de la jubilación mínima y se liquida todos los meses. Además, permite el acceso al aguinaldo, a los bonos extraordinarios que ANSES habilita y a la cobertura médica de PAMI.
Monto de la PUAM de ANSES de diciembre con bono y aguinaldo
El último aumento del año fijó la PUAM básica en $272.703,67. Sobre ese valor, ANSES suma el bono de $70.000 y el aguinaldo, que en este caso es de $136.351,84.
Con todos los conceptos incluidos, la PUAM llega a $479.055,51.
El bono de $70.000 y el aguinaldo se acreditan automáticamente a quienes están dentro del tope establecido por el organismo.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI 0: 9 de diciembre
- DNI 1: 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI 0 y 1: 22 de diciembre
- DNI 2 y 3: 23 de diciembre
- DNI 4 y 5: 26 de diciembre
- DNI 6 y 7: 29 de diciembre
- DNI 8 y 9: 30 de diciembre
