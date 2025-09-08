Bono para jubilados de ANSES: quiénes cobran los $70.000 extra en septiembre 2025

El organismo previsional comenzó con el calendario de pagos vigente del noveno mes del año que viene con aumentos y extras.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de jubilaciones y pensiones para septiembre 2025 , que incluyen un aumento del 1,9% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Además, el organismo mantiene el bono de $70.000 como refuerzo para proteger el poder adquisitivo de los jubilados con haberes más bajos. Este beneficio se depositará automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.

El cronograma de pagos seguirá el orden habitual según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los beneficiarios podrán verificar su fecha de cobro a través de la aplicación Mi ANSES o en el sitio web oficial del organismo.

El Decreto 274/24 estableció los nuevos valores de las prestaciones previsionales para septiembre 2025. La jubilación mínima quedó fijada en $320.277,17 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $326.221,74 . Las jubilaciones máximas alcanzaron los $2.155.162,17 , ajustadas según el índice inflacionario del 1,9% registrado en julio.

Los montos actualizados de las prestaciones previsionales, incluyendo el bono de $70.000, son los siguientes:

Jubilación mínima: $390.277,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02

Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

Jubilados ANSES: quiénes cobran el bono en septiembre

El bono de $70.000 se acreditará en su totalidad a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un refuerzo proporcional para completar su ingreso hasta los $390.277,17. Este beneficio también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y las pensiones graciables.

El Decreto 231/2025 determinó que el bono aplicará a los beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas vigentes en el mes de cobro. El refuerzo se depositará junto con el haber mensual, siguiendo el cronograma habitual según la terminación del DNI.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos para septiembre 2025 mantiene la distribución habitual según la terminación del DNI. Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo