Construirán cinco nuevos parques solares en la provincia de Buenos Aires

El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa la construcción de cinco nuevos parques solares en los municipios de Alberti, Azul, Coronel Rosales, Punta Indio y San Cayetano.

Estas nuevas intervenciones se realizarán a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Subsecretaría de Energía, y se sumarán a los 26 parques que ya se encuentran operativos en el territorio bonaerense y que, junto al sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzarán un total de 11.5 MW de potencia instalada.

Las obras consisten en el montaje y la instalación de 5 nuevos parques de generación de energía solar en las localidades de Pehuen Có (Coronel Rosales), San Cayetano, 16 de Julio (Azul), Pipinas (Punta Indio) y Alberti .

En el caso de los parques de Pehuen Có y San Cayetano , se incorporará además un sistema de almacenamiento en baterías de litio , que permitirá cargar de energía y atender las demandas fuera del horario solar.

Los trabajos incluyen también la provisión de componentes y servicios para la instalación de un parque solar fotovoltaico (PFV) con bancos de baterías, la reparación del terreno y el cerco perimetral; la adquisición y el montaje de paneles, inversores híbridos, baterías y racks, transformadores, estructuras y otros componentes.

Asimismo, implica el anclaje de estructuras, adecuado al estudio de suelo que previamente fue realizado por el PROINGED, el tendido de cables y conexionado.

Por último, el montaje de la Estación Transformadora MT/BT y sistema de medición; y las pruebas y ensayos antes de la puesta en funcionamiento.

De dónde saldrán los fondos para los parques solares

Las obras se llevarán adelante a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED), a cargo de una Unidad de coordinación operativa integrada por la cartera de Infraestructura, la subsecretaría de Energía y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA), que nuclea a todas las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia y sus municipios. "El financiamiento de los proyectos ejecutados por este programa proviene de los fondos de la tarifa eléctrica destinados a las energías renovables", aclararon desde gobernación.

Esta nueva adjudicación reafirma el compromiso del gobierno provincial con la transición energética bonaerense. "Con el impulso de la generación distribuida renovable como herramienta, se busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y promover el desarrollo territorial equilibrado en toda la Provincia", destacaron en un comunicado enviado a Energy Report.

La concreción de estos parques brindará una solución a problemas estructurales de restricciones del servicio eléctrico local, y lo hará con energía limpia, alcanzando una generación estimada de 4.000 kWh al año, lo que equivale al abastecimiento de 1.300 hogares.

"El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Energía accesible y sostenible para ampliar y mejorar la infraestructura de transporte y distribución de la energía eléctrica, el acceso a la red de gas natural, y el desarrollo de energías renovables, para que la energía se convierta en un vector central para el desarrollo de la Provincia", concluyeron.