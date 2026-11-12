Bonos de ANSES en noviembre: los 7 montos, a quiénes les corresponden y cómo saber si cobrás

Con el bono de noviembre, muchos jubilados vuelven a hacer cuentas para saber cuánto dinero recibirán este mes.

ANSES pagará el refuerzo de noviembre junto con los haberes de jubilados y pensionados.

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en noviembre un refuerzo extraordinario que puede modificar el total depositado en sus cuentas. Aunque se trata de un mismo beneficio, el importe no es igual para todos y depende de los ingresos de cada titular durante el mes.

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Con los haberes actualizados, también cambiaron las cifras que se utilizan para calcular este adicional . Por eso, es importante conocer los nuevos valores y revisar cuánto corresponde cobrar.

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los jubilados y pensionados que cobran un haber igual o inferior a la jubilación mínima . Se deposita automáticamente junto con la prestación mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite para recibirlo.

Los jubilados que cobran los haberes más bajos recibirán el bono completo, sin necesidad de hacer ningún trámite.

El beneficio alcanza a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) , incluidas las madres de siete hijos o más.

Para determinar cuánto corresponde pagar, se tiene en cuenta la suma de todas las prestaciones previsionales que cobra una persona. Quienes superan el haber mínimo pueden recibir un refuerzo proporcional, siempre que sus ingresos no alcancen el límite establecido para noviembre.

De cuánto es la jubilación mínima y los haberes actualizados en noviembre

Las jubilaciones y pensiones aumentaron un 1,93% en noviembre, de acuerdo con la inflación de septiembre. Este ajuste elevó la jubilación mínima a $444.158,46, mientras que el haber máximo pasó a $2.988.765,82.

Con el bono completo de $70.000, quienes cobran la mínima recibirán un total de $514.158,46. Este último importe también funciona como límite para calcular los refuerzos proporcionales de los beneficiarios con ingresos superiores.

Por su parte, la PUAM quedó establecida en $355.326,77, por lo que sus titulares cobrarán $425.326,77 con el adicional incluido. En el caso de las Pensiones No Contributivas por vejez e invalidez, el haber general equivale al 70% de la mínima, lo que representa $310.910,92 y asciende a $380.910,92 con el complemento.

El refuerzo mantiene su valor máximo de $70.000 y no forma parte permanente de la jubilación. Esto significa que se paga por separado y no se incorpora al haber utilizado para calcular los aumentos mensuales.

Las jubilaciones y pensiones también tuvieron un aumento en noviembre, que modificó los ingresos de sus beneficiarios. Radio del Plata

Los 7 tramos del bono escalonado según tus ingresos

El monto del refuerzo disminuye a medida que aumenta la jubilación. Para quienes cobran por encima del haber mínimo, se calcula la diferencia necesaria para alcanzar los $514.158,46 establecidos como límite.

La escala de noviembre contempla los siguientes valores según el ingreso mensual:

haber de $444.158,46: bono de $70.000

haber de $454.158,46: bono de $60.000

haber de $464.158,46: bono de $50.000

haber de $474.158,46: bono de $40.000

haber de $484.158,46: bono de $30.000

haber de $494.158,46: bono de $20.000

haber de $504.158,46: bono de $10.000

El adicional se calcula de manera proporcional y deja de pagarse cuando el ingreso previsional alcanza los $514.158,46.

Para saber cuánto corresponde cobrar, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección de jubilaciones y pensiones, podrán consultar su recibo de haberes y verificar si el bono está incluido en la liquidación de noviembre.