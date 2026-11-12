ANSES confirmó el calendario de pagos de diciembre 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

Con las fiestas cada vez más cerca, los jubilados ya pueden consultar las fechas en las que tendrán disponible el dinero.

ANSES dio a conocer las fechas de cobro del último mes del año para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de pagos de diciembre para jubilados y pensionados. El último mes del año tendrá una liquidación especial, por lo que conocer la fecha exacta de cobro será importante para quienes organizan sus gastos antes de las fiestas.

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El cronograma ya está definido y separa los pagos según el monto de los haberes. Además, quienes reciben Pensiones No Contributivas tendrán fechas propias durante los primeros días del mes.

Los jubilados y pensionados cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con sus haberes de diciembre. Esto significa que el aguinaldo se depositará en la misma fecha que la jubilación o pensión, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Los jubilados recibirán el aguinaldo de diciembre junto con sus haberes habituales, sin necesidad de hacer ningún trámite.

El monto corresponde al 50% del haber mensual más alto del segundo semestre del año . Por ejemplo, si una persona cobra $500.000 y esa fue la cifra más elevada del período, recibirá otros $250.000 por este concepto.

Sin embargo, todavía falta conocer el aumento de diciembre, que dependerá de la inflación de octubre. Tampoco está confirmada la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, un adicional que no se tiene en cuenta para calcular el aguinaldo.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán un calendario diferente. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 9 de diciembre; los finalizados en 2 y 3, el 10; y las terminaciones del 4 al 9 recibirán el dinero el viernes 11.

Quienes cobran la jubilación mínima tendrán sus pagos organizados durante la primera mitad de diciembre. ANSES

El cronograma completo para jubilaciones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados incluidos en el primer grupo de pagos comenzarán a recibir sus haberes el miércoles 9 de diciembre. Las acreditaciones se realizarán de manera escalonada hasta el 16, según la terminación del DNI.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Estas fechas forman parte de la Resolución 349/2025, que estableció el calendario previsional de todo 2026 e incluyó el pago de las dos cuotas del aguinaldo.

Fechas de cobro de diciembre para haberes superiores

Quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tendrán que esperar unos días más. En estos casos, los depósitos comenzarán el jueves 17 de diciembre y finalizarán el miércoles 23, antes de Navidad.

El cronograma será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Los beneficiarios podrán consultar su fecha de cobro y los importes correspondientes a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también podrán revisar la liquidación cuando esté disponible y comprobar los conceptos incluidos en el depósito.