Calendario de ANSES en noviembre 2026: por qué se atrasan los pagos y cuándo cobran los jubilados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Una visita histórica en la Argentina alteró las fechas habituales de cobro y ahora varias terminaciones comparten jornada bancaria.

ANSES actualizó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó su cronograma de noviembre de 2026 debido a una serie de feriados extraordinarios . La decisión afecta especialmente a los primeros grupos de jubilados y pensionados, que deberán tener en cuenta las nuevas fechas para retirar sus haberes.

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Además del cambio en el calendario, las prestaciones reciben una actualización mensual basada en la inflación. Los beneficiarios también podrán acceder a un refuerzo económico, pero el importe de este va a depender del nivel de ingresos que perciban.

ANSES retrasó el inicio de los pagos de noviembre hasta el miércoles 11 debido a los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida obligó a reorganizar las primeras acreditaciones y concentrar varias terminaciones de DNI en una misma fecha.

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de cobro a través de los canales oficiales del organismo.

A través del Decreto 1103/2026, el Gobierno nacional estableció jornadas especiales para f acilitar la organización y los desplazamientos por la presencia del pontífice . Los feriados dispuestos fueron:

El cronograma previsional originalmente previsto para noviembre contemplaba pagos desde el lunes 9 , pero los cambios en la actividad bancaria llevaron al organismo a modificar las fechas para los primeros beneficiarios. De esta manera, los jubilados que habitualmente cobran durante los primeros días hábiles del mes van a tener que prestar atención a las acreditaciones reprogramadas.

miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba

lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país

Las jubilaciones y pensiones se acreditan según el cronograma establecido para cada prestación.

Fechas confirmadas: el detalle día por día para haberes mínimos

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo empiezan a recibir sus pagos el miércoles 11 de noviembre, con los DNI terminados en 0. El jueves 12 corresponde a los documentos finalizados en 1, pero ya el viernes 13 se concentran tres terminaciones. El calendario completo para noviembre de 2026 es el siguiente:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 3: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Quienes perciben jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo tendrán un calendario diferente, que comenzará durante la última semana de noviembre. Las fechas establecidas para ese grupo son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Los beneficiarios pueden verificar su fecha de acreditación y consultar el recibo correspondiente desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El organismo también permite consultar los próximos pagos desde su página oficial, sin necesidad de hacer trámites presenciales.

Los titulares pueden revisar sus recibos de haberes desde la plataforma mi ANSES. Magnific

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre con el nuevo aumento?

La jubilación mínima de ANSES alcanza los $444.158,46 en noviembre de 2026 y llega a $514.158,46 con el bono extraordinario de $70.000. Por su parte, el haber máximo quedó establecido en $2.988.765,82. Los nuevos valores fueron oficializados a través de la Resolución 304/2026, publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre.

La actualización corresponde a un incremento del 1,93%, calculado según la fórmula de movilidad vigente, que ajusta mensualmente los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Los importes principales de noviembre son:

jubilación mínima: $444.158,46

jubilación mínima con bono: $514.158,46

jubilación máxima: $2.988.765,82

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77

PUAM con bono: $425.326,77

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral: $310.910,92

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral con bono: $380.910,92

Pensión para Madres de Siete Hijos: $444.158,46

Pensión para Madres de Siete Hijos con bono: $514.158,46

El Gobierno también confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 durante noviembre. Este refuerzo se paga completo a quienes perciben una prestación igual o inferior a la jubilación mínima. Pero los titulares que superan ese valor, y no llegan a $514.158,46, reciben un adicional proporcional para alcanzar esa cifra.

Los jubilados que cobran la máxima no reciben el bono, ya que sus ingresos superan el límite previsto para acceder al beneficio. El adicional no se incorpora al haber mensual y se liquida como un concepto separado.