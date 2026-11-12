Las exportaciones de chips de Corea del Sur se cuadruplicaron, pero los temores sobre la IA golpean a las acciones del sector

Los envíos surcoreanos alcanzaron los u$s16.600 millones en el inicio de noviembre y los balances de Samsung y SK Hynix marcaron cifras récord, pero el temor a regulaciones en EEUU y las ventas forzadas golpean sus cotizaciones.

Exportaciones de semiconductores: Corea del Sur registró un alza interanual del 331,2% en los primeros días de noviembre.

Las exportaciones de semiconductores de Corea del Sur se dispararon un 331,2% interanual durante los primeros diez días de noviembre y alcanzaron los u$s16.600 millones, una cifra que explica prácticamente el 50% de las exportaciones totales de esa economía.

Según destacó la consultora financiera Delphos Investment, este registro refleja la solidez de una industria estratégica para el desarrollo de la inteligencia artificial , motorizada por la fuerte demanda global de chips y memorias necesarios para sostener su expansión.

Sin embargo, la consultora alertó sobre una brecha entre el desempeño del sector y la cotización de sus principales jugadores en los mercados: el vigor de las exportaciones contrasta con el rezago que muestran las acciones de las compañías fabricantes.

En ese sentido, el índice bursátil surcoreano (KOSPI), fuertemente influido por la IA, trepó un 27,5% en lo que va de 2026, aunque cabe precisar que cayó de manera contundente respecto de sus máximos recientes: está un 41% por debajo del precio alcanzado el 22 de junio.

Según una proyección de Goldman Sachs, las acciones de los fabricantes surcoreanos de chips podrían duplicar su valor desde los niveles actuales. La entidad considera que los inversores están dando por hecho un escenario excesivamente negativo para las ganancias futuras de empresas como Samsung y SK Hynix, dos actores centrales del negocio global de semiconductores para inteligencia artificial.

El índice bursátil surcoreano (KOSPI) trepó un 27,5% en lo que va de 2026, aunque cabe precisar que cayó de manera contundente respecto de sus máximos recientes.

El pesimismo se profundizó por los temores a que las grandes tecnológicas estén gastando demasiados millones de dólares en infraestructura de IA, y a que la demanda de semiconductores en el largo plazo no justifique la magnitud de esas inversiones.

En este marco, se sumó una preocupación extra: el temor a posibles regulaciones más estrictas para los centros de datos en Estados Unidos. Asimismo, el elevado apalancamiento de los inversores minoristas habría amplificado las caídas bursátiles: acumularon más de u$s27.000 millones en deuda para financiar la compra de acciones, lo que derivó en ventas forzadas cuando las cotizaciones comenzaron a retroceder.

En contraste con la cautela bursátil, los resultados trimestrales de los gigantes de la industria exhiben una sólida expansión. Durante el tercer trimestre de 2026, SK Hynix facturó u$s77.780 millones (+328% interanual), mientras que Samsung reportó ingresos por u$s145.200 millones (+127%). Ambas firmas explican más del 50% del valor de mercado del índice KOSPI de Seúl.

Según Goldman Sachs, los precios actuales de las acciones descuentan una caída implícita del 70% en las utilidades proyectadas para 2027.

Según Goldman Sachs, los precios actuales de las acciones descuentan una caída implícita del 70% en las utilidades proyectadas para 2027. Sin embargo, la entidad identifica catalizadores clave para un rebote: SK Hynix ya comprometió casi la totalidad de su capacidad productiva de memorias DRAM y HBM hasta 2029, en tanto que Samsung agotó su producción estimada de HBM para 2027. En ese escenario, un cambio en el sentimiento del mercado podría habilitar una fuerte suba en sus cotizaciones.

Las economías que impulsa la IA

Lombard Odier sostiene que el impulso de la IA está beneficiando en gran parte a las economías asiáticas, especialmente a Taiwán, Corea del Sur y Japón, por su elevada exposición a los semiconductores y las manufacturas. En paralelo, las reformas de gobierno corporativo están favoreciendo al mercado japonés, donde las recompras de acciones siguen siendo importantes y mejoran los retornos para los accionistas.

Asimismo, la entidad suiza destacó que el ciclo de gasto en capital ya trasciende a los gigantes tecnológicos. Mientras la inversión corporativa general avanzó un 10% interanual en el tercer trimestre, el consenso del mercado proyecta una expansión del 50% para las firmas del S&P 500 —acelerándose frente al 37% del trimestre previo—, lo que tracciona la actividad de fabricantes de equipamiento eléctrico, maquinaria y grupos industriales ligados a data centers e infraestructura energética.

En cuanto a los mercados emergentes, Lombard Odier subraya que están registrando un crecimiento de las ganancias superior al de las economías desarrolladas. India muestra un impulso por encima de las expectativas del mercado, mientras que para las compañías del MSCI China se proyecta un crecimiento de las ganancias cercano al 9%, en un contexto de recuperación de los sectores orientados al consumo tras seis trimestres consecutivos de caídas.

Proyección de Goldman Sachs: Se espera que las acciones de chips surcoreanos puedan duplicar su valor ante un escenario de recuperación. Imagen creada con inteligencia artificial

De cara al próximo año, la entidad suiza espera que el crecimiento de las ganancias globales siga siendo sólido, aunque con una composición más diversificada. Si bien la inteligencia artificial continuará siendo el principal motor estructural, la maduración del ciclo de inversión tecnológica, las menores tasas de interés y la moderación de los costos energéticos podrían favorecer a otros sectores.

En ese escenario, Lombard Odier sostiene su preferencia por las acciones globales, con especial interés en Estados Unidos, Japón, servicios públicos, finanzas y materiales, además de empresas de pequeña capitalización y determinados mercados emergentes.