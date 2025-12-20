Lula Da Silva aseguró que "el mundo está ávido" por firmar acuerdos con el Mercosur + Seguir en









El mandatario de Brasil afirmó que “el mundo está ávido por acuerdos" con la región. Fue durante la cumbre que se lleva a cabo en Foz de Iguazú.

Luiz Inácio Lula da Silva afirmó durante la Cumbre del Mercosur realizada en Foz de Iguazú que el bloque sudamericano atraviesa un momento de alta demanda internacional para cerrar acuerdos comerciales estratégicos. El presidente brasileño destacó que el escenario global actual abre una ventana de oportunidades para el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En su intervención inicial, Lula expresó con énfasis: “El mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur”, y sostuvo que varios entendimientos podrían concretarse en los próximos meses. El mandatario transmitió optimismo sobre la capacidad del bloque para c apitalizar ese interés y reforzar su inserción internacional.

También llamó a la Unión Europea a tener “coraje” para firmar el acuerdo comercial. “Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años”, dijo.

Durante su discurso, Lula no aludió directamente a la postergación de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista originalmente para ese sábado. La rúbrica se aplazó por la falta de consenso dentro del Consejo Europeo y podría reprogramarse para el 12 de enero en Paraguay.

Milei Lula Mercosur La cumbre del Mercosur A la cumbre asistieron los jefes de Estado de los países miembros: el anfitrión Lula da Silva, Javier Milei por Argentina, Santiago Peña por Paraguay y Yamandú Orsi por Uruguay. En ese marco, Brasil traspasó la presidencia pro témpore del bloque a Paraguay, que asumirá la conducción durante el primer semestre de 2026.

El estado de las negociaciones con la Unión Europea marcó el pulso del encuentro. El jueves previo, el Consejo Europeo informó que no reunió los apoyos necesarios para avanzar, lo que generó malestar entre los cancilleres del Mercosur, quienes manifestaron su “desilusión” por el nuevo aplazamiento, aunque ratificaron su expectativa de que el acuerdo avance una vez resueltas las diferencias internas del bloque europeo. Expectativas y advertencias regionales De cara a los próximos meses, Lula reiteró su convicción de que el Mercosur podrá sellar acuerdos internacionales relevantes en el corto plazo, en coincidencia con el cambio de presidencia del bloque. El presidente brasileño remarcó que la coyuntura global favorece una mayor proyección externa del Mercosur. En otro tramo de su agenda, Lula advirtió que una eventual acción militar de Estados Unidos en Venezuela derivaría en una “catástrofe humanitaria”. En ese sentido, alertó que “el continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar” de una potencia extranjera. Sus declaraciones se produjeron luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara en una entrevista con NBC News que no descartaba un conflicto armado con el país caribeño.

