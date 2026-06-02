El hallazgo de exoplanetas con campos magnéticos revoluciona la astronomía + Agregar ámbito en









A pesar de que los gigantes gaseosos analizados carecen de condiciones para albergar vida, los datos abren una ventana crucial hacia el futuro. Este tipo de protección atmosférica es una pieza fundamental para que los planetas rocosos sean habitables.

Un equipo de astrónomos halló la primera prueba contundente de que los exoplanetas poseen campos magnéticos. El descubrimiento se logró al estudiar los vientos de siete gigantes gaseosos calientes mediante telescopios en Chile y Hawái.

Un equipo de astrónomos halló la primera prueba contundente de que los exoplanetas poseen campos magnéticos. El descubrimiento se logró al estudiar los vientos de siete gigantes gaseosos calientes mediante telescopios en Chile y Hawái. Estas fuerzas invisibles nacen en el núcleo de los planetas cuando el metal fundido se desplaza debido a la rotación. El avance confirma que estos mundos distantes comparten una propiedad vital con seis de los ocho planetas del Sistema Solar.

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A pesar de que ninguno de los exoplanetas analizados puede albergar vida, el hallazgo abre una puerta crucial para la ciencia. La presencia de un campo magnético representa un escudo indispensable para que los mundos rocosos sean habitables

Estos mundos orbitan tan cerca de sus ardientes estrellas que les muestran siempre la misma cara, tal como la Luna hace con la Tierra. Se les conoce como "Júpiteres calientes" porque tienen el tamaño y la composición gaseosa de Júpiter, pero bajo temperaturas extremas. De hecho, la masa de estos siete planetas varía desde el tamaño de Júpiter hasta superar el triple de su volumen.

La proximidad extrema a sus estrellas les otorga a estos exoplanetas temperaturas diurnas sofocantes, situándolos incluso más cerca de sus astros que Mercurio del Sol. Esta diferencia térmica extrema provoca que vientos huracanados azoten constantemente los planetas, viajando desde el hemisferio iluminado hacia el lado oscuro.

La lógica indicaba que el calor extremo generaría tormentas más intensas. "Lo que cabría esperar es que los planetas con temperaturas más altas tuvieran vientos más fuertes. Cuanta más energía se introduce en el sistema, más violentos se vuelven los vientos. Pero vemos lo contrario", explicó la astrónoma Julia Seidel, del Laboratorio Lagrange del Observatorio de la Costa Azul en Niza, Francia. Ella es la autora principal de la investigación publicada en la revista Nature Astronomy.

Esta contradicción rompe con los modelos meteorológicos conocidos. "Son los planetas más calientes los que tienen los vientos menos fuertes que mezclan la atmósfera. Y eso es realmente extraño, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre cómo se comportan las atmósferas", detalló Seidel. Según la experta, el misterio tiene una sola explicación física: "Eso significa que toda esa energía que la estrella aporta a la atmósfera del planeta tiene que disiparse de otra manera. Y la única posibilidad de frenar la atmósfera tanto y tan rápido es a través del campo magnético y su interacción con las partículas cargadas en movimiento de la atmósfera". exoplanetas 2 El avance confirma que estos mundos distantes comparten una propiedad vital con seis de los ocho planetas del Sistema Solar. De qué se trata el campo magnético El campo magnético actúa como un factor determinante en la capacidad de un planeta para retener su atmósfera a largo plazo. El caso de Marte ilustra este fenómeno: tras el enfriamiento de su núcleo hace miles de millones de años, el planeta rojo se quedó sin magnetosfera, lo que provocó la pérdida de casi toda su atmósfera y lo convirtió en el mundo árido que vemos hoy. "Aunque es un error común pensar que los campos magnéticos determinan directamente si un planeta es habitable, pueden desempeñar un papel importante en la evolución de un planeta a lo largo del tiempo", afirmó la astrónoma y coautora del estudio Bibiana Prinoth, del Observatorio Europeo Austral en Alemania. "La vida tal y como la conocemos depende de la existencia de una atmósfera. Una atmósfera ayuda a mantener la presión superficial, regula la temperatura y, en la Tierra, permite que exista agua líquida en la superficie", añadió.