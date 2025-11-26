Cuándo terminan las clases y empiezan las vacaciones 2026 en cada provincia + Seguir en









Distrito por distrito, cuándo cierran las aulas este año y cuándo retoman el próximo año.

Se acerca el fin de ciclo lectivo 2025. Gemini IA

La llegada de diciembre despierta esa siempre esperada pregunta: ¿Cuándo se terminan las clases en mi provincia? Y con ella, cuándo arrancará el próximo curso. Porque cada jurisdicción define sus propias fechas, los calendarios cambian bastante de un rincón al otro del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un país tan diverso como el nuestro, donde cordillera, llanura, litoral y pampas conviven, los chicos no finalizan el año todos el mismo día. Las provincias deciden de modo autónomo, lo que a veces genera desconcierto en las familias que planifican vacaciones o viajes. Aunque muchos distritos ya comunicaron sus fechas oficiales, hay un dato clave y es que el calendario para 2026 todavía no se publicó en su totalidad. Por eso algunas fechas de inicio podrían ajustarse.

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia Según el calendario escolar 2025 oficial, que marca el cierre de este ciclo lectivo, las fechas de finalización varían bastante:

Catamarca, Jujuy y Santa Fe cerrarán el ciclo el viernes 12 de diciembre .

Santa Cruz terminará el jueves 18 de diciembre. Un conjunto de provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y también Tucumán, cerrarán sus escuelas el viernes 19 de diciembre .

En Buenos Aires, Misiones y Salta las clases terminan el lunes 22 de diciembre .

Finalmente, La Pampa extendió su ciclo hasta el viernes 26 de diciembre. clases.jpg Con algunas protestas, arrancaron las clases en 10 provincias. Cuándo empieza el ciclo lectivo 2026 Para 2026 las fechas todavía no están publicadas en forma definitiva para todas las jurisdicciones.

Por lo informado hasta ahora:

En CABA , inicial y primaria arrancarían el miércoles 25 de febrero de 2026 , mientras que secundaria comenzaría el lunes 2 de marzo .

En Córdoba, el inicio está previsto para el lunes 2 de marzo de 2026. Para el resto de las provincias habría que esperar a que cada gobierno local oficialice su calendario. Puede haber ajustes, cambios de última hora, e incluso variaciones según nivel educativo.

Temas educación

Vacaciones