Cómo obtener desde Mi ANSES el comprobante de obra social y para qué sirve + Seguir en









Este simple trámite para conocer la entidad médica asignada y acceder a distintos servicios tiene sus requisitos.

El comprobante de obra social es muy fácil de conseguir en la plataforma de ANSES.

La ANSES ofrece una vía directa para acceder a información sobre la cobertura médica, sin tener que acercarte a una oficina. Saber qué es lo que tenés que presentar es fundamental para resolver trámites vinculados a atención sanitaria, autorizaciones y gestiones administrativas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El organismo permite descargar una constancia, que confirma qué entidad presta el servicio de salud y a quiénes incluye. El procedimiento se realiza por internet y está disponible para distintos tipos de titulares que ya cuentan con su cobertura activa.

jubilados anses.jpg Depositphotos ANSES: qué es el comprobante de obra social El comprobante de obra social, conocido como CODEM, es una constancia oficial emitida por ANSES que informa qué cobertura corresponde a cada persona afiliada. Aplica para trabajadores con empleo registrado, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados que cuentan con una obra social vigente.

Este documento suele ser solicitado por clínicas, sanatorios y entidades prestadoras al momento de realizar trámites de admisión, autorizaciones o actualizaciones de datos personales.

Además, quienes estén en relación de dependencia pueden sumar o retirar familiares a cargo mediante la Atención Virtual del organismo. Entre los grupos alcanzados se encuentran cónyuges o convivientes, hijos solteros menores de 21 años, estudiantes de hasta 25 años y personas con discapacidad sin límite de edad.

Paso a paso: cómo obtener el comprobante de obra social desde la web de ANSES Para obtener el comprobante, tenés que seguir estos pasos: Ingresar al portal de ANSES: Desde la página oficial, seleccionar la sección destinada a consultas de cobertura médica.

Acceder con CUIL y código de seguridad: El sistema solicita completar ambos campos para validar la identidad y avanzar con la consulta.

Buscar la opción del CODEM: Una vez dentro, elegir la alternativa que permite ver y descargar el comprobante de empadronamiento.

Confirmar los datos personales: El formulario muestra la información vinculada al titular y, en caso de corresponder, a sus familiares incluidos en la cobertura.

Descargar la constancia: La plataforma ofrece la opción de obtener el archivo en formato digital listo para presentar en cualquier trámite.

Temas ANSES