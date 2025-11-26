La ANSES ofrece una vía directa para acceder a información sobre la cobertura médica, sin tener que acercarte a una oficina. Saber qué es lo que tenés que presentar es fundamental para resolver trámites vinculados a atención sanitaria, autorizaciones y gestiones administrativas.
Cómo obtener desde Mi ANSES el comprobante de obra social y para qué sirve
Este simple trámite para conocer la entidad médica asignada y acceder a distintos servicios tiene sus requisitos.
-
El trámite que tiene que hacer la AUH antes que termine 2025 para no perder un 20% del total
-
AUH con aumento y Tarjeta Alimentar: a cuánto llega la prestación en diciembre 2025
El organismo permite descargar una constancia, que confirma qué entidad presta el servicio de salud y a quiénes incluye. El procedimiento se realiza por internet y está disponible para distintos tipos de titulares que ya cuentan con su cobertura activa.
ANSES: qué es el comprobante de obra social
El comprobante de obra social, conocido como CODEM, es una constancia oficial emitida por ANSES que informa qué cobertura corresponde a cada persona afiliada. Aplica para trabajadores con empleo registrado, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados que cuentan con una obra social vigente.
Este documento suele ser solicitado por clínicas, sanatorios y entidades prestadoras al momento de realizar trámites de admisión, autorizaciones o actualizaciones de datos personales.
Además, quienes estén en relación de dependencia pueden sumar o retirar familiares a cargo mediante la Atención Virtual del organismo. Entre los grupos alcanzados se encuentran cónyuges o convivientes, hijos solteros menores de 21 años, estudiantes de hasta 25 años y personas con discapacidad sin límite de edad.
Paso a paso: cómo obtener el comprobante de obra social desde la web de ANSES
Para obtener el comprobante, tenés que seguir estos pasos:
-
Ingresar al portal de ANSES: Desde la página oficial, seleccionar la sección destinada a consultas de cobertura médica.
Acceder con CUIL y código de seguridad: El sistema solicita completar ambos campos para validar la identidad y avanzar con la consulta.
Buscar la opción del CODEM: Una vez dentro, elegir la alternativa que permite ver y descargar el comprobante de empadronamiento.
Confirmar los datos personales: El formulario muestra la información vinculada al titular y, en caso de corresponder, a sus familiares incluidos en la cobertura.
Descargar la constancia: La plataforma ofrece la opción de obtener el archivo en formato digital listo para presentar en cualquier trámite.
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario