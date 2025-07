Buscan a dos adolescentes desaparecidas en Moreno: activaron la Alerta Sofía por Cloe y Ludmila

Desde el sábado que los padres de las jóvenes no tienen noticias.

Cloe y Ludmila , de 13 y 17 años, desaparecieron el sábado en el partido bonaerense de Moreno y, desde entonces, son intensamente buscadas por las autoridades. Ambas adolescentes habían salido por la tarde para festejar el Día del Amigo y no regresaron a sus hogares. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad activó la Alerta Sofía , el protocolo de emergencia que permite difundir de manera masiva la imagen y los datos de menores desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

La familia denunció la ausencia cuando notaron que no regresaban en el horario acordado. Según declaró Gabriela, madre de Cloe y tutora de Ludmila, les había dado permiso para ir a la plaza con amigos a las 14, con la condición de volver a las 19. Pero eso no ocurrió, y desde entonces no tienen noticias de ellas.