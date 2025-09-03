Buscan poblar Malvinas con profesionales calificados: cómo funciona la plataforma y cómo postularse

En su página oficial, la gestión de las Islas destacó que más del 70% de su población está en edad de trabajar. Mencionaron que se buscan personas calificadas "en todos los sectores", incluyendo docencia, salud e ingeniería.

La isla cuenta con un 80% de satisfacción entre sus pobladores.

La gestión actual de las Islas Malvinas abrió la convocatoria para una serie de profesionales calificados para poblarlas y así "marcar la diferencia". Mediante una plataforma de postulación en su sitio web, llaman a

Mediante su sitio web informaron que las Malvinas "ofrecen oportunidades únicas para profesionales que buscan marcar la diferencia".

Allí detallaron que existe una "creciente demanda de trabajadores cualificados en todos los sectores" y que "es el momento de explorar lo que las Malvinas pueden ofrecerle".

Entre los datos que acercó la página web, para conocer más sobre la experiencia de vida en las Islas, se mencionó que el 72% de la población está en edad de trabajar, en el rango entre los 15 y 64 años.

Por otro lado, los residentes locales cuentan con orígenes de 71 países y el nivel de satisfacción con la vida promedio allí es del 80% "reportada por los residentes".

El mercado laboral tiene lugar para "profesionales de diversos campos", detallaron, desde profesores calificados y especialistas en atención médica hasta ingenieros y comerciantes. Además, destacaron que el estilo de vida de las Islas cuenta con "equilibrio entre vida laboral y personal que ofrece".

Así, entre algunos perfiles mencionados, la web oficial expresó que si es ingeniero civil, profesor, electricista, fontanero, ingeniero naval o contable, por ejemplo, "le esperan oportunidades laborales muy gratificantes en esta fascinante ubicación remota".

Poblar las Malvinas: cómo postularse

El sitio oficial para acceder a toda la información es ThinkFalklands.com. Allí, existen varias solapas con datos sobre diversos aspectos de las Islas, a saber:

Viajar a la isla

Vivir y trabajar

La experiencia de la isla

La comunidad

Un día en la vida

Entre las diversas secciones se podrán conocer experiencias de otros pobladores, inclusive algunos recientes de los últimos años, y vivencias en primera persona.

A su vez, en el caso de quedarse con dudas, se puede acceder a una serie de preguntas frecuentes con algunos aspectos clave como la conectividad de internet en la Isla, los requisitos fiscales o las condiciones si se desea residir a largo plazo, entre otros. Si aún se desea ampliar, se puede solicitar contacto vía Whatsapp.