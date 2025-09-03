El Gobierno decretó feriado el 5 de septiembre: a qué se debe y quienes podrán aprovecharlo







Si bien no será para todos, habrá algunos afortunados que podrán gozar de un fin de semana largo en un mes con pocos feriados.

En un mes con pocos feriados, un grupo de afortunados podrá gozar de un fin de semana largo.

Septiembre trae movimiento en el calendario de feriados con jornadas puntuales que otorgan descanso en distintos puntos del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, una fecha a comienzos de mes habilita un respiro a mitad de semana para quienes residan en la localidad alcanzada por la medida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de un día no laborable de alcance municipal, establecido por tradición y reconocimiento histórico, que impactará únicamente en oficinas públicas, bancos y escuelas del distrito correspondiente. Comercios y servicios privados podrán abrir con normalidad, según dispongan sus dueños, por lo que la rutina general no se verá totalmente alterada.

Feriados Descanso Estos feriados le regalan un fin de semana largo a varios afortunados.

Por qué es feriado el viernes 5 de septiembre de 2025 El viernes 5 de septiembre de 2025 habrá descanso en Colonia Seré, localidad del partido de Carlos Tejedor, por su aniversario fundacional. La jornada se encuadra dentro de los feriados locales, por lo que el alcance es estrictamente municipal y rige principalmente para la administración pública, bancos y escuelas del distrito.

En el resto de la provincia y del país la fecha se trabaja con normalidad. En Colonia Seré, el comercio y los servicios pueden abrir a criterio de cada empleador, mientras que dependencias oficiales y establecimientos educativos del ámbito local suelen adherir al asueto con actividades protocolares.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados