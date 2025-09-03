Hallazgo para frenar el Alzheimer con dos vacunas que hoy se usan para otras enfermedades

Un estudio de la Universidad de Oxford comprobó que las vacunas contra el virus sincicial respiratorio y contra el herpes zóster contribuyen a la protección de la salud cerebral.

A pesar del descubrimiento, los autores advierten que aún no está claro si estas vacunas previenen la demencia o simplemente retrasan su aparición.

La demencia es un conjunto de síntomas que pueden afectar a la memoria , la resolución de problemas, el lenguaje y al comportamiento con el tiempo: la enfermedad de Alzheimer es el tipo más común . Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , cada año se diagnostican unos 10 millones de nuevos casos de la patología en el mundo.

Un nuevo estudio de la Universidad de Oxford publicado en la revista Npj Vaccines informó que la vacuna Arexvy, utilizada para proteger contra el virus sincicial respiratorio (VSR) , se asoció con una reducción del 29% en el riesgo de demencia durante los 18 meses posteriores a la vacunación.

Otras investigaciones recientes descubrieron que la vacuna contra el herpes zóster en adultos mayores también puede disminuir el riesgo de demencia.

La investigación representa un gran avance en la búsqueda de estrategias para la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Ambas vacunas contra el herpes zóster y el VSR comparten el adyuvante AS01 , una sustancia que potencia la respuesta inmunitaria.

“Un adyuvante es un ingrediente utilizado en algunas vacunas que ayuda a generar una respuesta inmunitaria más fuerte en las personas que reciben la vacuna. En otras palabras, los adyuvantes mejoran la eficacia de las vacunas", explicaron desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Alzheimer

Cómo se desempeñó el estudio

El estudio fue financiado por el Instituto Nacional para la Investigación en Salud y Atención británico (NIHR) y el Centro de Investigación Biomédica de Oxford Health (OH BRC). En el se analizó los historiales médicos de más de 430.000 personas en Estados Unidos.

El equipo de Oxford comparó la incidencia de demencia entre quienes recibieron la vacuna contra el VRS y quienes recibieron la vacuna contra la gripe, que no contiene el adyuvante AS01. Los resultados mostraron que luego de los 18 meses posteriores a la administración del inoculante contra el VSR, los diagnósticos de demencia disminuyeron en un 29%.

A pesar del descubrimiento, los autores advierten que aún no está claro si estas vacunas previenen la demencia o simplemente retrasan su aparición. Sin embargo, es necesario recalcar que hasta la fecha, no existen otros tratamientos aprobados ni conocidos que sean capaces de retrasar o prevenir la enfermedad, lo que le otorga especial relevancia a estos resultados.