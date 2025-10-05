Talleres y Belgrano empataron sin goles en un clásico cordobés intenso

En un Kempes colmado solo con hinchas albiazules, el clásico terminó igualado 0 a 0. Fue el sexto empate consecutivo entre ambos equipos en partidos oficiales.

Talleres de Córdoba y Belgrano empataron 0 a 0 este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional . El encuentro, que se jugó únicamente con público local, mantuvo la tónica de los últimos duelos entre ambos: mucha intensidad, pocas situaciones claras y ningún ganador.

El clásico cordobés volvió a mostrar paridad absoluta: fue el sexto empate consecutivo en enfrentamientos oficiales, una racha que se mantiene desde 2018.

El primer tiempo se desarrolló bajo una alta carga emocional. A los 16 minutos, Rick armó una buena jugada por izquierda y habilitó a Valentín Depietri , que remató desde fuera del área y la pelota pasó cerca del palo. Minutos más tarde, a los 22, Franco Jara respondió para el “Pirata” con un disparo potente que exigió a Guido Herrera , quien la desvió al córner.

El ritmo fue intenso, con ambos equipos disputando cada pelota, aunque sin precisión en los últimos metros. Sobre el final de la etapa inicial, nuevamente Rick fue protagonista al enviar un centro que Depietri controló en el área, pero su remate se fue desviado.

En el complemento, Carlos Tevez movió el banco y mandó a Federico Girotti al campo por Nahuel Bustos, que no tuvo una buena actuación. El trámite se mantuvo parejo y recién a los 28 minutos Augusto Schott probó desde media distancia, pero Thiago Cardozo controló sin problemas.

Sobre el final del encuentro, el conjunto de Ricardo Zielinski sufrió la lesión de Elías López, cuando ya no tenía ventanas de cambio, y terminó con diez jugadores. A los 45 minutos, Lucas Zelarayán intentó desde afuera y Herrera volvió a responder.

En tiempo de descuento, Talleres tuvo la más clara del partido: Girotti quedó mano a mano tras un contragolpe, pero su remate fue despejado en la línea por Lisandro López cuando parecía el gol del triunfo. Así las cosas, ambos equipos sumaron un punto en un clásico que volvió a quedar en tablas,

En lo inmediato, Talleres visitará a Gimnasia el próximo sábado desde las 16:45 por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, mientras que Belgrano recibirá a Estudiantes también el sábado, pero a las 21:15.