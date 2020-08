C5N: la conductora Luli Trujillo frenó a un fiscal que la maltrató en vivo

Embed

Posteriormente el fiscal trató de explicar su teoría de que las mujeres deberían estar armadas al sostener que "cuando un sujeto esta dispuesto a matar a una mujer no hay medida de seguridad que alcance. La única forma que le queda a la mujer para pararle es meterle un tiro en la cabeza" dijo al aire de C5N y agregó que "me parece que sería una buena solución" que las mujeres porten armas, describió.

Pero la conductora volvió a cruzarlo al explicar que muchos agentes de una fuerza de seguridad tienen armas y las mujeres de esos agentes, que padecen violencia de género, tienen acceso a una defensa con armas de fuego y eso no las protege. "No se trata de un hecho se inseguridad" respondió Trujillo, "es la justicia que debería modificarlo" agregó. En ese entonces Terán ya respondió: "Me gusta dialogar que no me atropellen".

"¿Usted está casada? imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la única opción que tenes es un arma, ¿la usas?" le preguntó a la conductora pero ante la negativa a responder ese cuestionamiento insistió. "Vos tenes que elegir tu vida o la vida de él. Elegí. Vos me presionás de una forma fuera de lugar" le dijo varias veces el fiscal de Cutral Co, Santiago Terán, en un tono agresivo.

Ya para el final de la nota y ante las opiniones vertidas por Trujillo que sostenía que "no corresponden decirle a una mujer victima de violencia de género que tiene que matar", el fiscal estaba tenso y entre gritos le respondía "gritás como loca, y sos de esas personas que se victimiza; conmigo no te vas a hacer la torita" entre otras frases. Este tipo de actitud motivo el apoyo de colegas al momento tenso que la periodista debió pasar al aire.

https://twitter.com/BritapajaLucas/status/1291485808785010689 Buenísima la intervención de Luli Trujillo en C5N contra las manifestaciones de un fiscal. El periodismo con convicción, fuerza pero sobre todo sin egolatría — Lucas Ramiro Britapaja (@BritapajaLucas) August 6, 2020

https://twitter.com/claudiapineiro/status/1291467203238334464 Por favor @EliGAlcorta pidan el tape de al fiscal Santiago Terán en C5N recién en el cual violentó, agredió, subestimó, y podría seguir poniendo verbos . Deben ser sancionado. Fue tremendo para LUli y para todas las mujeres que vimos cómo la trató. Tengo miedo de lo que vi. — Claudia Piñeiro (@claudiapineiro) August 6, 2020

https://twitter.com/Mau_Albornoz/status/1291470142770229248 El aplauso de toda la redacción de @C5N a @lulitru que se banca todas. Y se tuvo que aguantar a un machirulo en vivo. Gran amiga y compañera ❤️ pic.twitter.com/fO94e9nZWy — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) August 6, 2020

https://twitter.com/anaecorrea/status/1291472705913532416 Inaceptable la propuesta, el trato, la violencia que ejerció el fiscal Santiago Terán contra @lulitru hace un rato en @C5N No queremos funcionarios judiciales así. Solidaridad con Luli Trujillo. https://t.co/NsIsLpKYXM — Ana Correa (@anaecorrea) August 6, 2020

https://twitter.com/estipozzo/status/1291470436182691845 Qué desastre el fiscal Santiago Terán gritándole a @lulitru y pidiéndole que responda a una pregunta completamente fuera de lugar. Luli respondió a cada una de las arremetidas violentas con argumentos. Acá va mi abrazo a ella y un repudio total a este nivel de machismo explícito. — Estefanía Pozzo (@estipozzo) August 6, 2020