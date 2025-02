CABA: impulsan un proyecto para aplicar sanciones más severas a los trapitos

trapitos-cuidacoches-1920.jpg Los ciudacoches podrían quedar presos ante la reincidencia de un episodio violento. Archivo

El caso del médico atacado en Flores

Por su parte, el médico que fue víctima de una violenta agresión por parte de un grupo de trapitos expresó que aún se encuentra "conmocionado" por lo ocurrido. En declaraciones señaló: "Yo soy médico, estoy para ayudar a la gente, y estar en una situación donde tenés que pelear para salvarte la vida es una locura. Tengo miedo".

El ataque ocurrió cuando el profesional de la salud estacionó su auto y un trapito le exigió dinero. Como no tenía efectivo, el hombre se tornó agresivo, y luego de ua breve discusión, lo golpeó con un palo de madera que contenía un clavo.

"Me pedía $5000 y me amenazaba con romper todo y matarme. Traté de calmarlo, pero se abalanzó sobre mí con una tabla. Intenté defenderme, pero de todos modos me golpeó en la cara. Tengo la boca y la pera lastimadas", relató la víctima.

Las claves del proyecto de reincidencia en CABA

El Gobierno Nacional también impulsa modificaciones en el Código Penal para evitar que delincuentes queden en libertad poco después de ser detenidos. Los principales puntos de la iniciativa incluyen: