La Ciudad de Buenos Aires concentró más del 68% del empleo informático del país + Agregar ámbito en









El sector sumó casi 1.900 puestos de trabajo en el último año, aumentó su facturación un 20,1% y las exportaciones crecieron más de un 33%. La actividad fue impulsada por el desarrollo de software, la inteligencia artificial, la consultoría y el procesamiento de datos.

El informe pone el foco sobre el Polo Tecnológico ubicado en Parque Patricios.

La Ciudad de Buenos Aires reafirmó su posición como el principal polo tecnológico de la Argentina al concentrar el 60,4% de las empresas informáticas y el 68,1% del empleo registrado del sector, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de la Industria de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Buenos Aires.

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El relevamiento muestra que durante 2025 el sector alcanzó los 106.578 trabajadores registrados en CABA, lo que representa un crecimiento del 62,3% respecto de 2016. En ese período se incorporaron cerca de 41.000 nuevos empleos, mientras que solo en el último año se sumaron 1.902 puestos de trabajo vinculados principalmente a consultoría informática, desarrollo de software, procesamiento de datos, inteligencia artificial y sistemas.

El crecimiento también quedó reflejado en la cantidad de compañías. En 2024 funcionaban 3.800 empresas informáticas en la Ciudad, 52 más que en 2023. Detrás se ubicaron la provincia de Buenos Aires, con 1.490 firmas, Córdoba, con 632, y Santa Fe, con 472.

El crecimiento en la facturación y las exportaciones El informe llevado a cabo por el observatorio de la UTN también destacó el impacto económico que tuvo la expansión del sector. Durante el primer semestre de 2025, la facturación real alcanzó los $13,7 billones, con un incremento interanual del 20,1%.

Durante el primer semestre de 2025, la facturación real alcanzó los $13,7 billones, con un incremento interanual del 20,1%. Si bien el mercado interno representó el 86% de las ventas, las exportaciones también registraron un fuerte avance. En los primeros seis meses del año, los servicios informáticos exportados desde la Ciudad totalizaron u$s1.634 millones, un 33,3% más que en igual período de 2024 y más del doble del nivel registrado en 2017.

El Distrito Tecnológico: uno de los motores del crecimiento El informe también pone el foco en el Distrito Tecnológico, ubicado en Parque Patricios y Pompeya, como uno de los principales motores del ecosistema tecnológico porteño. El mismo fue creado en 2008 y actualmente reúne a 302 empresas dedicadas al desarrollo de software, inteligencia artificial, robótica, hardware, biotecnología y otros servicios tecnológicos. Desde el Observatorio de la Industria remarcaron que la elevada concentración de empresas, empleo e inversiones convierte a la Ciudad de Buenos Aires en un punto de referencia para seguir la evolución de la economía del conocimiento y analizar el impacto de la transformación digital sobre el aparato productivo nacional. A modo de conclusión, el informe concluye que el crecimiento sostenido del empleo, la facturación y las exportaciones ratifica el carácter estratégico de la industria informática para el desarrollo económico y productivo de la Argentina.