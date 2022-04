Encargado de edificio se vistió de "héroe": trepó al balcón de un quinto piso y rescató a un nene

rescate nene caballito 1.jpg

La maniobra de este héroe anónimo ocurrió en un edificio del barrio de Caballito en CABA. La extrema situación se dio en un quinto piso, cuando un niño quedó encerrado solo en el balcón con la persiana baja, ya que sus padres no se dieron cuenta que había quedado afuera al borde del peligro, como se ve en el video filmado por un testigo desde la calle.

Al ver esta escena, los vecinos de la zona alertaron a Alejandro, el empleado del consorcio, quién resolvió intervenir para poner a resguardo al chico. La secuencia quedó grabada por una cámara de celular, que registra el momento en el que el hombre se cruza de un balcón al otro, a pesar del riesgo que implicaba la maniobra.

rescate nene caballito 3.jpg

“Una señora de la zona me tocó el timbre y me dijo que había una criatura en el balcón”, contó Alejandro. “Les toqué el timbre, golpeé la puerta y nadie me contestó. Fui al departamento vecino y, sin dudarlo, salté al balcón”, contó.

Ante esta situación, el encargo agregó: "Fue un verdadero peligro de mi parte saltar al otro balcón, pero el nene estaba desnudo en la parte de abajo y se colgaba del balcón”.

Como la persiana estaba un poquito abierta, Alejandro pudo abrirla haciendo fuerza con sus manos y meter al nene al departamento: los padres estaban durmiendo y pensaban que su hijo también. Confirmado, a veces los superhéroes no llevan capa.

Finalmente el encargado héroe pudo rescatar al nene y lo llevó junto a sus padres, en un acto donde casi deja la vida para salvar la del pequeño que había quedado encerrado.