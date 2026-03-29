Los salarios universitarios cayeron a su nivel más bajo desde 2003: "La situación es crítica" + Seguir en









Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los sueldos acumularon un incremento del 158%, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 280%

Rectores y rectoras de todo el país celebraron su 95 plenario en la Universidad Nacional de La Pampa.

El sistema universitario nacional enfrenta una alarma inédita: los sueldos del sector docente y administrativo retrocedieron a niveles de hace 23 años. Según el diagnóstico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dado a conocer en la Universidad Nacional de La Pampa, el recorte de fondos está asfixiando directamente la capacidad operativa de las casas de altos estudios en todo el territorio argentino.

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El informe revela una brecha crítica: mientras que los salarios universitarios subieron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación trepó al 280%. Este desfasaje se tradujo en una caída del 32% en el poder de compra de los trabajadores del sector.

El deterioro salarial acumulado representa una quita real de 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años. Tomando como base los sueldos de finales de 2023, el documento advierte que el sector atraviesa uno de sus peores momentos salariales desde el regreso de la democracia.

Debido a esto, los rectores estiman que sería necesaria una recomposición salarial del 47,3% respecto de los valores vigentes a febrero de 2026, con el objetivo de recuperar el poder de compra previo al cambio de gestión nacional.

La crisis de los salarios no es un hecho aislado, sino la cara visible de un recorte generalizado sobre el presupuesto educativo. Según el informe, las universidades nacionales sufrieron un desplome real del 45,6% en sus transferencias entre 2023 y 2026.

Paro Universidades UBA El conflicto se agudiza ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). Fuerte caída de los ingresos sin aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario Según un reciente relevamiento del CEPA, el sistema universitario enfrenta una caída real de los ingresos que deja a la mayoría de sus empleados con salarios menores a $1,3 millones. El esquema actual muestra básicos de $1,45 millones para titulares, $1,13 millones para adjuntos y menos de un millón ($975.000) para jefes de trabajos prácticos, con cifras sustancialmente menores en los escalafones más bajos. Este desfasaje salarial cobra relevancia frente a la Canasta Básica Total de enero, valuada en $1.360.299. El resultado es un escenario donde el salario universitario promedio ha perdido la carrera contra la pobreza, situándose por debajo del umbral mínimo de subsistencia para un hogar promedio. El conflicto se agudiza ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). Esta norma dispone una actualización salarial ligada a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 que, de haberse cumplido, permitiría que los sueldos quedaran apenas un 1,3% por debajo de los valores de finales de ese año. En contraste, la propuesta oficial de aumentos en cuotas suma solo un 12,3%, una cifra insuficiente para compensar la caída real de los ingresos. De este modo, el consejo de rectores advierte que la recomposición de ingresos y partidas no es opcional, sino una condición crítica de funcionamiento. Aseguran que de esto depende la supervivencia de la universidad pública y su capacidad para seguir aportando al crecimiento estratégico de la nación.

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