ANSES: ¿de cuánto es el nuevo monto máximo de la prestación por desempleo en marzo?

El organismo previsional comunicó un aumentó sobre el monto económico extra para sus beneficiarios sin trabajo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Prestación por Desempleo para marzo de 2026, estableciendo un nuevo tope máximo de $352.400 para los beneficiarios que cumplan con los requisitos. Este ajuste se basa en el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y tiene como objetivo brindar un apoyo económico temporal a quienes perdieron su empleo y buscan reinserción laboral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El monto varía según los ingresos previos y los aportes realizados , pero ningún beneficiario recibirá menos de $176.200 ni más de $352.400 , valores que se alinean con el SMVM vigente . A continuación, todos los detalles sobre los nuevos valores, quiénes pueden acceder al beneficio, qué documentación se necesita y cómo realizar el trámite paso a paso.

El monto de la Prestación por Desempleo se determina en función de los ingresos promedio de los últimos seis meses trabajados y la cantidad de aportes registrados . ANSES fijó los siguientes límites para marzo de 2026:

El monto mínimo asciende a $176.200 , lo que equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil . Por su parte, el monto máximo alcanza los $352.400 , representando el 100% del SMVM . El cálculo exacto depende del historial laboral de cada solicitante.

Quienes cuenten con 12 meses o más de aportes pueden acceder a hasta 12 cuotas mensuales , mientras que aquellos con menos tiempo de contribuciones recibirán un número menor de pagos. Un beneficio adicional se otorga a los beneficiarios mayores de 45 años , quienes tienen derecho a seis meses extra de prestación , con un monto equivalente al 70% del valor original .

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo?

P12 - ANSES (NA)_opt.jpeg

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Despido sin justa causa.

Finalización de un contrato por tiempo determinado.

Desvinculación laboral por causas ajenas al trabajador (como cierre de empresa o reducción de personal).

Requisitos básicos para acceder al beneficio:

Haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años.

No percibir otro ingreso (como jubilación, pensión o subsidios incompatibles).

Estar inscripto en el programa de empleo y demostrar búsqueda activa de trabajo.

Documentación necesaria para tramitar el fondo de desempleo

ANSES.jpg

Para solicitar la prestación, los interesados deben presentar la siguiente documentación:

DNI original y copia.

Certificado de desempleo (telegrama de despido, carta documento o nota de finalización de contrato con firma certificada).

Recibos de sueldo de los últimos seis meses (para acreditar ingresos y aportes).

Formulario de solicitud (disponible en la web de ANSES o en oficinas).

Constancia de CUIT/CUIL.

En casos donde existan discrepancias entre los datos de ANSES y la documentación presentada, el organismo puede solicitar información adicional, como comprobantes de aportes o declaraciones juradas.

Paso a paso: cómo solicitar la prestación por desempleo en Mi ANSES

El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual, siguiendo estos pasos:

El primer paso es verificar los requisitos antes de iniciar el trámite. Asegurarse de cumplir con los requisitos básicos (tiempo de aportes, situación laboral, etc.) es fundamental. Esta información está disponible en la web de ANSES o mediante la línea telefónica 130.

El siguiente paso es reunir la documentación. Preparar todos los documentos necesarios (DNI, certificado de desempleo, recibos de sueldo, etc.) es clave. Si el trámite se realiza en línea, escanearlos o fotografiarlos en formato legible.

Luego, solicitar un turno en Mi ANSES. Para ello, ingresar a la web de ANSES con CUIL y clave de seguridad social. Seleccionar la opción "Prestación por Desempleo" en el menú de trámites. Elegir la modalidad de atención (presencial o virtual) y agendar un turno.

El cuarto paso es completar el formulario en línea. Llenar el formulario de solicitud con los datos personales y laborales. Adjuntar la documentación requerida en los campos correspondientes. Enviar la solicitud y esperar la confirmación por correo electrónico o notificación en la app.

Finalmente, hacer seguimiento del trámite. Consultar el estado de la solicitud en Mi ANSES o mediante la app. Recibir la notificación de aprobación y el calendario de pagos, que se organiza según la terminación del DNI.

ANSES

La Prestación por Desempleo de ANSES ofrece un respaldo económico fundamental para quienes atraviesan un período de desocupación. Con montos que oscilan entre $176.200 y $352.400, el beneficio se ajusta a los ingresos previos y la cantidad de aportes, garantizando un ingreso mínimo mientras el beneficiario busca un nuevo empleo.

Para agilizar el trámite, se recomienda verificar los requisitos, reunir la documentación con anticipación y utilizar los canales digitales de ANSES para evitar demoras.