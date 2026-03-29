Secuestran ketamina líquida por más de u$s1,5 millones en Caballito: un camionero quedó detenido + Seguir en









El cargamento fue hallado en un tanque de combustible modificado de un camión con patente paraguaya. El conductor fue detenido y se investiga el destino de la sustancia.

El vehículo ya había ingresado por Paraguay y pasó todos los controles.

Un operativo de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito derivó este sábado en el hallazgo de un cargamento de ketamina líquida valuado en más de un millón y medio de dólares, oculto en un tanque de combustible modificado de un camión.

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El procedimiento se inició alrededor de las 14 sobre la avenida Alberdi al 500, cuando agentes detectaron un camión estacionado en doble fila y notaron una actitud sospechosa por parte del conductor, quien se mostró desorientado y evasivo al ser consultado.

Ante esa situación, los efectivos decidieron inspeccionar el vehículo. Durante la revisión, detectaron la presencia de dos tanques de combustible: uno conectado al sistema del camión y otro sin vinculación con la bomba. En el interior de este último encontraron un líquido transparente que, tras las pericias realizadas en el lugar, fue identificado como ketamina.

La sustancia, considerada un fármaco de uso médico como anestésico pero también utilizada de forma ilegal por sus efectos alucinógenos, estaba almacenada en un volumen estimado de 400 litros.

El jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, señaló que el conductor “se mostraba dubitativo y nervioso” y que incluso admitió espontáneamente que transportaba una sustancia desconocida en uno de los tanques. También se informó que un acompañante que viajaba en el camión se retiró del lugar antes de que avanzara el procedimiento.

oyv6J2Qk6_720x0__1 Policía de la Ciudad encontró Ketamina Líquida en baldes de 400 litros Qué se sabe de la investigación El vehículo, un Scania blanco con patente paraguaya, había ingresado al país días antes a través del paso fronterizo de Clorinda, en Formosa, y quedó secuestrado por orden judicial. La investigación quedó a cargo de la secretaria fiscal Lorena Archilla, de la Unidad de Flagrancia de la Unidad Fiscal Oeste, quien dispuso la intervención de la Policía Científica y del Laboratorio Químico de la fuerza para realizar los análisis correspondientes. En el operativo también participaron efectivos de la División Narcóticos con perros entrenados. El hallazgo generó sorpresa entre los vecinos de la zona, que observaron el despliegue policial y el trabajo de los peritos en el lugar. La fiscalía busca ahora determinar el origen y el destino del cargamento, mientras el conductor permanece detenido y se avanza con las actuaciones en el marco de una causa por tráfico de sustancias controladas.