Choque en Constitución: un patrullero cruzó en rojo, impactó con un colectivo y terminó incrustado en una pizzería + Seguir en









El accidente dejó al menos ocho heridos, todos fuera de peligro. El móvil policial perdió el control tras el impacto y provocó daños en un local y en vehículos estacionados.

Hubo al menos cinco heridos en el choque.

Un fuerte choque entre un colectivo y un patrullero de la Policía de la Ciudad sacudió este domingo por la mañana al barrio porteño de Constitución. El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas San Juan y Sáenz Peña, cuando el móvil policial cruzó un semáforo en rojo e impactó contra una unidad de la línea 168. Como consecuencia, al menos ocho personas resultaron heridas, aunque todas se encuentran fuera de peligro.

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El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa cómo el patrullero, que circulaba por la avenida San Juan en dirección a Paseo Colón, atraviesa el cruce con la señal en rojo y colisiona con el colectivo que avanzaba correctamente.

Tras el impacto, la camioneta policial perdió el control, giró sobre sí misma y terminó incrustada de culata dentro de una pizzería ubicada en la esquina. Antes de eso, chocó contra un Citroën C3 que estaba estacionado, lo que provocó además la caída de mampostería del local.

El colectivo, por su parte, continuó su trayectoria descontrolada, subió a la vereda, impactó contra un árbol y también dañó parte de la vidriera del comercio, quedando detenido a pocos metros del patrullero.

En el momento del accidente, en el colectivo viajaban el chofer y cuatro pasajeros. Según informaron fuentes del SAME, tres personas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras cuatro debieron ser trasladadas a los hospitales Ramos Mejía y Penna. Los efectivos policiales involucrados en el choque se dirigieron por sus propios medios al Hospital Británico, donde fueron diagnosticados con politraumatismos.

En el operativo intervinieron al menos cinco ambulancias del SAME, además de personal policial y de emergencias que trabajaron en la zona para asistir a los heridos y asegurar el área. El hecho generó un fuerte impacto en el barrio, no solo por la magnitud del choque sino también por los daños materiales en el local gastronómico y en los vehículos involucrados. Otro choque en Tigre Por otra parte, en un episodio separado ocurrido durante la madrugada del sábado en General Pacheco, partido de Tigre, dos jóvenes que circulaban en moto resultaron heridos tras cruzar un semáforo en rojo y chocar de frente contra un auto. El siniestro se produjo sobre la avenida de los Constituyentes, cuando la moto ignoró la señal y colisionó con un Peugeot 208 que circulaba en sentido contrario. El impacto fue registrado por cámaras de seguridad del municipio. Ambos ocupantes de la moto fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital General Pacheco Magdalena V. de Martínez. Según los informes médicos, se encuentran fuera de peligro.