A pesar de estar en plena temporada de vacaciones, muchos trabajadores están atentos al calendario nacional de feriados 2026. Y es que sólo así podrán planificar escapadas o simplemente contar los días hasta el próximo descanso.
Calendario 2026: cuánto falta para el próximo feriado que además es fin de semana largo
El Gobierno ya publicó el esquema de este año y en plena temporada de vacaciones, falta más de un mes para el próximo descanso.
-
El regalo de los Reyes Magos: decretan feriado para el 6 de enero de 2026
-
Sorpresa: el Gobierno decretó feriado para el 6 de enero de 2026
El calendario oficial combina fechas fijas, otras trasladables e incluso días no laborables, donde la empresa define si se da asueto o se continúa como una jornada regular. Sin embargo, para la tranquilidad de todos los trabajadores, el próximo feriado de 2026 será en febrero y en el marco de un fin de semana largo.
Según el calendario de asuetos nacionales, el próximo feriado a nivel nacional será por Carnaval, que ataña los días 16 y 17 de febrero.
Calendario de feriados 2026 en Argentina
Feriados inamovibles
-
1° de enero: Año Nuevo
16 y 17 de febrero: Carnaval
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
3 de abril: Viernes Santo
1° de mayo: Día del Trabajo
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
-
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
-
Lunes 23 de marzo
-
Viernes 10 de julio
-
Lunes 7 de diciembre
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario