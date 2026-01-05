SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de enero 2026 - 09:44

Calendario 2026: cuánto falta para el próximo feriado que además es fin de semana largo

El Gobierno ya publicó el esquema de este año y en plena temporada de vacaciones, falta más de un mes para el próximo descanso.

El próximo feriado 2026 será en febrero por Carnaval.

A pesar de estar en plena temporada de vacaciones, muchos trabajadores están atentos al calendario nacional de feriados 2026. Y es que sólo así podrán planificar escapadas o simplemente contar los días hasta el próximo descanso.

El calendario oficial combina fechas fijas, otras trasladables e incluso días no laborables, donde la empresa define si se da asueto o se continúa como una jornada regular. Sin embargo, para la tranquilidad de todos los trabajadores, el próximo feriado de 2026 será en febrero y en el marco de un fin de semana largo.

Calendario

Según el calendario de asuetos nacionales, el próximo feriado a nivel nacional será por Carnaval, que ataña los días 16 y 17 de febrero.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo

  • 16 y 17 de febrero: Carnaval

  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

  • 3 de abril: Viernes Santo

  • 1° de mayo: Día del Trabajo

  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • 9 de julio: Día de la Independencia

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables

  • Lunes 23 de marzo

  • Viernes 10 de julio

  • Lunes 7 de diciembre

