Keiko Fujimori estará ausente durante la visita del papa León XIV a Perú

El Pontífice llegará por la tarde, tras partir desde Buenos Aires luego de su misa en Luján. Desde el gabinete de Fujimori, aseguran que la mandataria tiene una agenda diplomática cargada.

La mandataria solicitó al Congreso un permiso de viaje para volar a Asia en el marco de una cooperación con China y Japón.

La presidenta de Perú Keiko Fujimori estará ausente durante parte de la estadía del papa León XIV , que visitará el país entre este miércoles 11 y hasta el lunes 16 de noviembre en el marco de su gira por Latinoamérica. En medio de la expectativa de la comunidad por volver a verlo, desde su gabinete explicaron que se debe a cuestiones de agenda diplomática ya que la mandataria tiene estipulado un viaje a China y Japón .

Como su primera actividad oficial, el Papa llegará a las 17.30 de hoy a Lima y será recibido por Fujimori en el Palacio de Gobierno, para luego realizar un pequeño recorrido por las calles de la ciudad. De allí, pasadas las 18, asistirá a una ceremonia de bienvenida y se reunirá con la mandataria, consignó el medio El Comercio de Perú.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Fujimori pidió al Senado permiso para viajar a China y Japón entre el 15 y 21 de noviembre, por lo que estará ausente los últimos dos días de la visita del Pontífice. Por su parte, el Congreso debatirá la autorización este miércoles desde las 11:30 horas.

Consultado sobre la ausencia de la mandataria de las últimas actividades de León XIV en el Perú, el primer ministro Luis Galarreta señaló que se buscó calzar las fechas, pero hay una reunión agendada con el presidente de China, Xi Jinping, el 17 de noviembre en el marco de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) .

“El viaje de la presidenta a APEC es fundamental. Estábamos viendo cómo calzaban las fechas. Incluso estaba la posibilidad de que la presidenta ya no viajara, pero hay una reunión con el presidente chino (Xi Jinping)", indicó el funcionario. Además, Galarreta detalló que si el vuelo no parte el domingo 15 "por las horas de diferencia que hay entre Perú y Asia y por las horas que sale el vuelo, no llegaría a la cita que le ha dado el presidente, el 17″, citó El Comercio.

Como su primera actividad oficial, el Papa llegará a las 17.30 de hoy a Lima y será recibido por Fujimori en el Palacio de Gobierno. Captura de video

En ese sentido, la propia Keiko aseguró que "jamás se le ocurriría desairar al Papa” y resaltó que es una persona “católica, creyente y practicante”: “Las circunstancias que atravesamos en nuestro país y con el Fenómeno de El Niño hacen fundamental nuestra presencia en la APEC. Como presidenta tengo obligaciones de estado que cumplir y por supuesto que traeremos muchas donaciones”, expresó.

Finalmente, pidió que no se politice la visita del sumo pontífice y expresó que "lo único que puedo decir es que estamos con mucha ilusión. El Papa será recibido por todos los peruanos, mi corazón se queda en el Perú”.

Perú inauguró una estatua gigante del papa León XIV antes de su llegada

A pocos días de la llegada del papa León XIV a Perú, las autoridades de la ciudad portuaria de Callao, ubicada en el área metropolitana de Lima, inauguraron una imponente estatua de 14 metros de altura en homenaje al pontífice. La escultura fue emplazada en un parque con vista al océano Pacífico y constituye uno de los reconocimientos preparados para su visita al país sudamericano.

La estructura alcanza los 14 metros, incluido un pedestal de dos metros, y fue elaborada por un equipo de 14 personas encabezado por los artistas Rafael Gutiérrez Quispe y Deyvi Wong Arana, pertenecientes a la Escuela de Bellas Artes de Lima.

El proyecto contó con el financiamiento del banco Caja Huancayo y buscó representar con precisión los rasgos físicos del líder de la Iglesia católica, quien mantiene una relación particular con Perú por su trayectoria religiosa y su nacionalidad peruana.