Calendario de pagos ANSES de enero 2026: cuándo empiezan los depósitos y quiénes son los primeros en cobrar

El organismo nacional definió fechas, incrementos y el orden de acreditación para beneficios durante el primer mes del año.

ANSES ya prepara los pagos para el primer mes del 2026.

Con la llegada del 2026, miles de personas esperan conocer el cronograma oficial de pagos de ANSES para organizar sus gastos. Como todos los meses, el cronograma quedó establecido según el número de documento del beneficiario.

Las fechas varían según el tipo de prestación. Además, enero llega con una actualización en los montos que impacta tanto en jubilaciones, como en asignaciones sociales y se basa en el IPC de noviembre del 2025.

ANSES.jpg Aumentan las prestaciones de ANSES en enero Durante enero se va a aplicar un incremento del 2,47% sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con la actualización vigente, el haber mínimo, junto con el bono de $70.000, alcanza los $419.299,32. Ese total también funciona como piso de referencia, ya que quienes cobran menos acceden a un complemento proporcional hasta llegar a ese mismo monto.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $349.439,46. Las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez quedan en $314.509,52. En el caso de la Pensión para Madres de siete hijos, el monto final es el mismo que el de la jubilación mínima más el bono.

La Asignación Universal por Hijo pasa a $125.518 y la correspondiente a hijos con discapacidad sube a $408.705. Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo queda en $62.765 y la variante por discapacidad llega a $204.361.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El calendario de pagos para el primer mes del 2026 se divide así: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: 12 de enero

DNI terminado en 1: 13 de enero

DNI terminado en 2: 14 de enero

DNI terminado en 3: 15 de enero

DNI terminado en 4: 16 de enero

DNI terminado en 5: 19 de enero

DNI terminado en 6: 20 de enero

DNI terminado en 7: 21 de enero

DNI terminado en 8: 22 de enero

DNI terminado en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Asignaciones de pago único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero Desempleo Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero

