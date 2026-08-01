La jubilación mínima de ANSES llega a casi $490 mil con el bono + Agregar ámbito en









El organismo aplicará un incremento del 1,9% en agosto y mantendrá el refuerzo de hasta $70.000 para los haberes más bajos.

Con el aumento de agosto y el bono extraordinario, los jubilados que perciben el haber mínimo volverán a rozar los $490.000 mensuales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar las jubilaciones y pensiones de agosto con un incremento del 1,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. A ese ajuste se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, que sigue vigente para quienes perciben los haberes más bajos.

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De esta manera, la jubilación mínima pasa a ser de $419.775,93. Con el adicional de $70.000, quienes cobran el haber mínimo recibirán un ingreso total de $489.775,93. El bono también se paga de manera proporcional a quienes superan la jubilación mínima, hasta alcanzar ese mismo tope de ingresos.

El incremento forma parte del mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza mensualmente las prestaciones previsionales tomando como referencia la inflación informada por el INDEC con dos meses de diferencia. Para agosto, el cálculo se realizó sobre el IPC de junio, que registró una variación del 1,9%.

Freepik Cuándo se cobran las jubilaciones de ANSES Como todos los meses, el organismo organizará los pagos de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma distingue a quienes perciben hasta un haber mínimo de aquellos cuyos ingresos superan ese monto. Los jubilados y pensionados que cobran la mínima serán los primeros en recibir sus haberes durante la primera quincena de agosto. Después empieza el calendario para quienes perciben montos superiores.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto El valor de la jubilación máxima El aumento del 1,89% también modifica el haber máximo del sistema previsional. Para agosto de 2026, la jubilación máxima se ubicará en $2.824.694,50, monto que no recibe el bono extraordinario de $70.000, ya que ese beneficio está destinado únicamente a los haberes mínimos y a quienes cobran prestaciones cercanas a ese valor mediante un esquema proporcional.

La diferencia entre la jubilación mínima y la máxima sigue siendo considerable. Mientras el haber mínimo necesita el complemento del bono para acercarse a los $490.000, quienes perciben la prestación máxima cobran únicamente el monto actualizado por movilidad. Los valores de la PUAM y la PBU La actualización de agosto también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Con el incremento del 1,9%, la PUAM asciende a $335.820,74. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total será de $405.820,74. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) también se actualiza con la movilidad previsional y en agosto alcanza aproximadamente los $192.028, valor que sirve como componente para el cálculo de distintas jubilaciones del régimen general. Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez también recibirán el aumento mensual. El haber pasa a $293.843,15 y, con el bono extraordinario, el ingreso total llega a $363.843,15. Todos estos valores se liquidan automáticamente, sin que los beneficiarios deban realizar gestiones adicionales. El incremento, el bono y el calendario de pagos ya fueron confirmados por ANSES y comenzarán a aplicarse durante agosto de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

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