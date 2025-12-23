Inocencia fiscal: Luis Caputo anticipó que ARCA moderará las multas automáticas para evitar sanciones inflexibles + Seguir en









En detalle, el funcionario aclaró que desde el Gobierno apuntan a "merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor", según cada caso.

Luis Caputo aclaró que trabajan en moderaciones en las multas automáticas de ARCA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este martes que el Gobierno está trabajando para que las multas automáticas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluidas en el proyecto de Inocencia Fiscal que está siendo tratada en el Congreso, se moderen para evitar sanciones inflexibles.

La iniciativa prevé actualizar las multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas que van de $400 a $440.000 para sociedades, mientras que en el caso de declaraciones juradas informativas el piso sancionatorio se incrementa de $5.000 a $5 millones para personas humanas. A su vez, para las personas jurídicas, el máximo de las multas para el caso de falta de declaraciones juradas informativas asciende a $10 millones. Los incrementos abarcan tanto incumplimientos formales como la falta de presentación de declaraciones juradas, regímenes de información y operaciones internacionales, con el objetivo de que las multas vuelvan a funcionar como una verdadera herramienta preventiva.

La aclaración del funcionario llegó luego de la consulta del usuario de X @BlogDelContador, que preguntó: "¿Qué va a pasar con las multas tributarias de la ley de inocencia fiscal? ¿Se está viendo de modificar algo en Senado o alguna reglamentación de ARCA para morigerar esos montos?".

El funcionario explicó que habló con el equipo de ARCA y anticipó que la solución a este problema contemplará los siguientes puntos: "En cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles", sostuvo en primer lugar y agregó que "una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa".

Estuve leyendo algunos comentarios respecto de las multas automáticas de ARCA que están incluidas en el proyecto de Inocencia Fiscal que tiene media sanción en diputados.



Atento a sus inquietudes, hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución… https://t.co/171hObciCx — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025 En ese sentido, remarcó que se va a "merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor". Caputo señaló que buscan poder "distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible".

A través de su cuenta de X, Caputo consideró que esta será una "alternativa que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado". Diputados aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal El proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias del Gobierno y ahora resta que se debata en el Senado. Durante el debate en la Cámara baja, el peronismo presionó para modificar el proyecto para que el monto de la multa dependa del tipo de contribuyente, aunque esta propuesta no prosperó.