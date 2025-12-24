SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de diciembre 2025 - 06:00

El dato clave de la recategorización del monotributo que no tenés que dejar pasar

ARCA recuerda que la próxima recategorización está cerca y revela aspectos clave a tener en cuenta a la hora de hacer el trámite.

Atentos con la recategorización del monotributo: cuándo y cómo hacerlo.

Atentos con la recategorización del monotributo: cuándo y cómo hacerlo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es el organismo encargado de verificar y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en los distintos niveles de ingresos. En el monotributo existe un evento llamado “Recategorización”, que sirve justamente para reajustar los impuestos a los ingresos reales de cada contribuyente.

El trámite en cuestión se lleva a cabo dos veces al año y la más próxima es en febrero del 2026. Se trata de una gestión de suma importancia para que el sistema no multe a los pequeños contribuyentes porque sus ingresos no se corresponden con los límites anuales de su categoría. Es por eso que el organismo fiscal insiste en hacer un buen análisis de la situación.

Informate más
Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip

Cómo será la próxima recategorización del monotributo

En esta instancia, los monotributistas deberán analizar su situación en función de los últimos 12 meses de actividad, teniendo en cuenta principalmente los ingresos brutos facturados, los alquileres devengados, la superficie afectada a la actividad y el consumo de energía eléctrica.

Sólo están obligados a recategorizarse quienes hayan superado o quedado por debajo de los parámetros de su categoría actual. En caso contrario, no es necesario realizar ningún trámite y la categoría se mantiene de forma automática. Si una persona no cumple con la recategorización cuando corresponde, ARCA puede recategorizarla de oficio, con el riesgo de ajustes retroactivos.

Para este proceso se aplicarán los topes de facturación vigentes, que van desde los montos más bajos de la categoría A, hasta el límite máximo anual de la categoría K, actualizado según la normativa actual. En caso de cambio de categoría, el nuevo importe del monotributo comenzará a pagarse a partir del mes siguiente a la recategorización.

Monotributo: escalas vigentes

Las escalas vigentes hasta la próxima recategorización en febrero son:

  • Categoría A: $8.992.597,87

  • Categoría B: $13.175.201,52

  • Categoría C: $18.473.166,15

  • Categoría D: $22.934.610,05

  • Categoría E: $26.977.793,60

  • Categoría F: $33.809.379,57

  • Categoría G: $40.431.835,35

  • Categoría H: $61.344.853,64

  • Categoría I: $68.664.410,05

  • Categoría J: $78.632.948,76

  • Categoría K: $94.805.682,90

