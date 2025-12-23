ARCA dio detalles sobre la próxima recategorización del monotributo y estos son los puntos claves + Seguir en









Conocé quienes están obligados a realizar el trámite y cómo evitar sanciones.

El esquema busca que la categoría refleje de manera más precisa la realidad económica de cada actividad. Depositphotos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el trámite es obligatorio para quienes, durante los últimos 12 meses, hayan excedido los límites de facturación de su categoría o modificado alguno de los parámetros que integran el régimen simplificado.

Desde el organismo aclararon que la obligación no alcanza a todos los monotributistas. Aquellos que aún no cumplieron seis meses desde su alta, quedan excluidos del proceso. Para el resto, revisar la situación fiscal antes de comenzar 2026 resulta fundamental para evitar errores, ajustes posteriores y eventuales sanciones.

Cómo será la próxima recategorización del monotributo De acuerdo con lo informado por ARCA, en 2026 habrá dos momentos establecidos para recategorizarse. El primero se habilitará entre fines de enero y comienzos de febrero, mientras que el segundo tendrá lugar durante el mes de agosto.

En cada una de estas instancias, los contribuyentes deberán evaluar si continúan encuadrados en su categoría actual o si corresponde modificarla, según la evolución de sus ingresos y demás variables del régimen. El esquema busca que la categoría refleje de manera más precisa la realidad económica de cada actividad, evitando diferencias entre lo declarado y lo efectivamente facturado, lo que puede incidir tanto en el monto mensual a pagar como en los aportes previsionales y la cobertura de salud.

ARCA advirtió que no cumplir con la recategorización cuando corresponde puede generar sanciones. En esos casos, el organismo puede aplicar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional correspondiente a la categoría real, además de realizar ajustes retroactivos por las diferencias no declaradas.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Monotributo: escalas vigentes Mantener la categoría correctamente actualizada permite evitar multas y también asegura la continuidad de los beneficios del régimen y el adecuado aporte al sistema previsional. Los topes anuales de ingresos brutos actualmente vigentes hasta febrero son los siguientes: Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

