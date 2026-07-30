Cambia la VTV en CABA desde agosto: cuáles son las nuevas reglas para hacer la verificación

La Ciudad de Buenos Aires implementa modificaciones en el trámite con nuevos plazos y más lugares habilitados.

Los cambios comenzarán a implementarse de manera gradual y buscan modernizar el sistema de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una nueva etapa con una serie de modificaciones aprobadas por la Legislatura porteña que cambiarán tanto los plazos de las inspecciones como la forma en la que los conductores podrán acceder al servicio. La reforma busca reducir la carga administrativa para los propietarios de vehículos más nuevos, ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar el trámite y generar un esquema con mayor competencia entre prestadores.

Si bien el nuevo modelo empezará a implementarse desde agosto , no todos los cambios se aplicarán de manera inmediata. La Ciudad explicó que el proceso será gradual, ya que dependerá del vencimiento de los contratos vigentes con las actuales plantas verificadoras y de la incorporación de nuevos talleres y concesionarias al sistema. Mientras tanto, los centros que hoy realizan la VTV continuarán funcionando con normalidad.

Uno de los cambios más importantes alcanza a los vehículos particulares nuevos . Hasta ahora, la primera inspección debía realizarse a los cuatro años desde el patentamiento. Con la reforma, ese plazo se extiende y la primera VTV será obligatoria recién a los cinco años . La medida busca adecuar el régimen a la evolución tecnológica de los vehículos actuales, que presentan menores índices de fallas durante los primeros años de uso cuando reciben el mantenimiento recomendado por el fabricante.

Después de esa primera revisión también cambia la vigencia del certificado . En lugar de hacer la inspección todos los años, los vehículos particulares deberán hacerla cada dos años hasta cumplir 10 años de antigüedad . Una vez superado ese límite, la VTV volverá a ser anual .

Otra modificación relevante es la apertura del sistema a nuevos prestadores. La reforma habilita a que talleres mecánicos, concesionarias e importadores puedan efectuar la VTV, siempre que cumplan los requisitos técnicos establecidos por la Ciudad y se inscriban en el registro correspondiente. Hasta ahora, la verificación se realizaba únicamente en las plantas concesionadas por el Gobierno porteño.

La intención oficial es ampliar la oferta de turnos disponibles, reducir las demoras en los períodos de mayor demanda y facilitar el acceso al trámite para los conductores.

Cambios en el precio y en la implementación

La reforma también prevé modificaciones en el régimen tarifario. Una vez que el nuevo sistema esté plenamente operativo, el valor de la VTV dejará de estar completamente regulado y podrá variar según el prestador habilitado. De esta manera, los conductores tendrán la posibilidad de elegir entre distintos establecimientos y comparar precios antes de pedir un turno.

Sin embargo, ese esquema tampoco comenzará de manera inmediata. Mientras continúe la transición hacia el nuevo modelo seguirán vigentes las condiciones actuales para las plantas que ya están funcionando. El Gobierno porteño aclaró que la incorporación de nuevos centros será progresiva y dependerá del proceso de habilitación previsto por la normativa.

En paralelo, van a seguir las exenciones para determinados grupos de conductores. Los jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que posean un vehículo dentro de los límites establecidos seguirán exentos del pago del trámite. También mantendrán ese beneficio las personas con discapacidad que cumplan las condiciones previstas por la reglamentación vigente.

Prensa Ministerio de Transporte PBA

Qué tienen que tener en cuenta los conductores

Pese a las modificaciones, la VTV seguirá siendo un requisito obligatorio para circular por la Ciudad y por gran parte del país. Los conductores deberán continuar presentando la documentación exigida, solicitar turno cuando corresponda y concurrir con el vehículo en condiciones para superar la inspección técnica.

Las autoridades recomiendan consultar la fecha de vencimiento de la oblea y seguir las novedades publicadas en los canales oficiales, ya que la implementación será escalonada y algunas modificaciones dependerán del avance del nuevo esquema de prestadores. Quienes ya tengan una VTV vigente conservarán la validez de su certificado hasta la fecha de vencimiento correspondiente.