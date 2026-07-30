Jubilados de ANSES: se confirmó el haber mínimo de agosto con aumento y bono

El organismo oficializó los nuevos valores para jubilados y pensionados. Cómo quedan los haberes y el cronograma de pagos.

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en agosto con aumento por movilidad y, en algunos casos, con el bono extraordinario.

ANSES confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados durante agosto de 2026 , luego de aplicar la actualización prevista por la fórmula de movilidad. El incremento será del 1,9% y también continuará el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

Con esta actualización, millones de beneficiarios verán reflejado el aumento en sus prestaciones , mientras que quienes cobran la jubilación mínima volverán a recibir el refuerzo para mejorar sus ingresos.

El organismo también recordó que las fechas de pago se mantienen organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), de acuerdo con el calendario oficial de agosto.

A partir de agosto, la jubilación mínima será de $419.734,71 . Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000 , el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $489.734,71 .

La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales. La PUAM pasará a $335.787,76 , o $405.787,76 con bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) serán de $293.815,85 , alcanzando $363.815,85 con el refuerzo extraordinario. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá el mismo valor que la jubilación mínima: $419.734,71 , o $489.734,71 con bono.

Impacto de la inflación: de cuánto fue la actualización de ANSES

El incremento del 1,9% responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta mensualmente los haberes previsionales tomando como referencia la inflación informada por el INDEC, con dos meses de desfase.

Este mecanismo busca que jubilaciones y pensiones acompañen la evolución de los precios. El porcentaje aplicado para agosto surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al período utilizado por la normativa vigente para calcular la actualización.

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El esquema completo de cobros para jubilados y pensionados

ANSES abonará las prestaciones durante agosto siguiendo el cronograma habitual organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas exactas podrán consultarse en los canales oficiales del organismo y en la plataforma Mi ANSES.

Además de verificar el calendario, los jubilados y pensionados podrán acceder a la liquidación de haberes para conocer el detalle del monto que les corresponde cobrar, incluidos el aumento por movilidad y el bono extraordinario cuando corresponda.

Quienes estén próximos a iniciar su trámite jubilatorio también pueden aprovechar este período para revisar su historia laboral y comprobar que todos los aportes registrados sean correctos. Detectar posibles diferencias con anticipación permite agilizar el proceso cuando llegue el momento de solicitar la jubilación.

Una vez confirmados los años de aportes y la edad requerida, el trámite puede iniciarse solicitando un turno en ANSES o a través de Mi ANSES, donde también es posible consultar la documentación necesaria y realizar el seguimiento de la gestión.