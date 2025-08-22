Cambio de huso horario en Argentina: Sí, es cierto que beneficiaría nuestros ritmos circadianos







Expertos en cronobiología y sueño explican cómo el huso horario actual afecta los ritmos circadianos impactando en nuestra salud y qué implicaría la media sanción aprobada en Diputados.

Los expertos aseguran que el cambio del huso horario afectaría nuestro ritmo circadiano. FreePik.es

La discusión sobre el huso horario en Argentina volvió a ganar espacio en la agenda política y científica tras la aprobación en Diputados de un proyecto que propone atrasar una hora los relojes en todo el país. El debate no es nuevo, pero esta vez la iniciativa, impulsada por Julio Cobos, consiguió 151 votos a favor y avanzó al Senado con el objetivo de pasar del actual UTC-3 al UTC-4.

Aunque pueda parecer un simple movimiento de manecillas, en realidad la discusión atraviesa temas de salud, energía y organización social. Básicamente es el ritmo circadiano -el ciclo biológico que se repite cada 24 horas regulado principalmente por la luz del sol- el que se ve alterado con este movimiento. Los especialistas en cronobiología sostienen que la Argentina está corriendo con una hora adelantada respecto a la posición real del sol, lo que provoca un desajuste entre el reloj biológico y la vida cotidiana.

Ese desfasaje se siente, sobre todo, en las provincias del oeste. Allí, miles de estudiantes y trabajadores arrancan la jornada aún de noche, sin la luz solar que el organismo necesita para “ponerse en hora”. El problema no es menor: la falta de exposición temprana al sol impacta en el rendimiento cognitivo, el ánimo y hasta en la salud a largo plazo.

huso horario Mucho más que cambiar las manecillas del reloj: el cambio de huso horario impacta tanto en el ahorro de energía como en la salud. El desfasaje del huso horario actual y sus consecuencias El huso horario vigente, establecido en 1969, ubica a la Argentina en UTC-3, un esquema que corresponde más al Atlántico que al territorio nacional. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mayor parte del país debería estar en UTC-4, e incluso las zonas cordilleranas en UTC-5.

“Estamos usando un horario que no nos corresponde, ni siquiera en Buenos Aires. El mediodía solar ocurre cerca de la 1 de la tarde”, explicó María Juliana Leone, especialista en cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes. Ese corrimiento, detalló, genera una “desalineación” entre el sol y nuestro reloj interno, algo que se traduce en fatiga matinal, bajo rendimiento y trastornos de sueño.

El debate no es sólo sanitario. Cobos presentó un estudio en Mendoza que calculó un 40% de ahorro energético en escuelas, si se aplicara el cambio. La lógica es sencilla: al atrasar los relojes, las actividades aprovecharían más la luz natural en invierno, reduciendo el uso de electricidad y calefacción. Sin embargo, otros especialistas matizan ese optimismo y advierten que el ahorro podría diluirse con la extensión artificial de las actividades nocturnas. Julio Cobos Comisión (2).jpeg El diputado mendocino Julio Cobos y exvicepresidente de la Nación es el autor del proyecto que promueve el cambio de huso horario. Mariano Fuchila El proyecto de ley aprobado por Diputados El proyecto que aprobó Diputados no solo busca adoptar UTC-4 como horario oficial, sino también abrir la posibilidad de volver a UTC-3 en verano, un esquema similar al que se implementó entre 2007 y 2009 con la Ley 26.350. En esa oportunidad, el experimento se abandonó porque el beneficio energético no fue tan claro como se esperaba. Con 151 votos afirmativos, 66 negativos y 8 abstenciones, la iniciativa logró superar un obstáculo que había trabado intentos previos en 2022 y 2024. Ahora será el Senado quien defina si Argentina vuelve a sincronizarse con sus vecinos: Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela, todos en UTC-4. De aprobarse, el Gobierno deberá anunciar la fecha de implementación y coordinar con instituciones, escuelas, empresas y hasta el transporte.

