Alta presión fiscal: en Argentina, el contribuyente paga impuestos provinciales más tasas municipales

El relevamiento de una consultora reveló que el 81% no tienen contraprestación de servicios.

Según la consultora, el 35% de los contribuyentes genera doble imposición con IIBB Depositphotos

Argentina es el país con mayor presión fiscal sobre el sector formal, a nivel nacional y subnacional, entre 30 países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, es el único donde la tasa municipal es tan gravosa como el impuesto provincial, ya que tanto ingresos brutos como la tasa de seguridad e higiene se calculan sobre los ingresos del contribuyente.

A partir de la base de datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, calculó 85 tasas municipales que los contribuyentes tienen que pagar dentro de la jurisdicción donde residen, superpuestas, en muchos casos, con impuestos de la provincia a la que pertenece.

De esa forma, el 35% genera doble imposición con IIBB (ingresos brutos), según informó Agencia Noticias Argentinas. Asimismo, los industriales pagan promedio 7,4 tasas. En el desglose se revela que en cada municipio se pagan 1,4 tasas y en más de 30 se tributan 2 o más. Sin embargo 81% no tienen contraprestación de servicios y que en el 51% no guardan proporción con los servicios recibidos.

equilibrio fiscal presupuesto impuestos deficit superavit Imagen creada con inteligencia artificial En materia provincial, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Catamarca, Córdoba, Santa Fe y Corrientes cuentan con más tasas municipales por empresa.

La advertencia de la CAC ante este panorama fiscal En este marco, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) insta a las jurisdicciones subnacionales tanto a evitar incrementos fiscales como a revertir los dispuestos recientemente. De la misma forma, remarcó la importancia de la eficientización del gasto y combate a la evasión, a fin de permitir una progresiva reducción de la carga, para seguir la línea del Gobierno Central.

“Huelga señalar que esta asfixia más pronto que tarde acaba por erosionar los propios ingresos fiscales que pretendía acrecentar, en un desgraciado círculo vicioso de empobrecimiento colectivo”, explica la entidad gremial empresarial. De todas formas, advierte que el cambio debe ejecutarse de forma gradual, sin arriesgar el objetivo del equilibrio fiscal. Como ejemplo, la baja de derechos de exportación a ciertos productos agrícolas es una medida que sigue este rumbo.

