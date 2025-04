Cambios en la ciudadanía italiana: qué pasará con los turnos y trámites iniciados

Actualmente todos los consulados quitaron de sus portales la posibilidad de conseguir un turno, lo cual se mantendrá en stand by hasta nuevo aviso . Además, todos los expedientes presentados en los Consulados el día viernes, luego de esperar por años por un turno, fueron rechazados ; los solicitantes abonaron las tasas consulares pertinentes. Las personas que tenían turno en los Consulados italianos para los próximos meses, saben que será cancelado.

¿Se puede perder la ciudadanía italiana?

Desde AE Traducciones afirmaron que nadie va a perder su ciudadanía. Para quienes presentaron su trámite por vía administrativa o judicial, este decreto no los afecta, por lo que los procesos siguen su curso normal. Por otro lado, con este decreto, un cambio que se registra es que aunque tu padre cuente con la ciudadanía por un bisabuelo, ya no se la podrá transmitir a sus hijos y, si aún no la habías obtenido, tampoco podrás hacerlo.