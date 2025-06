Cambios en las jubilaciones de ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000

El suplemento especial ya no alcanzará a todos: qué pasará con los haberes y cómo impacta la nueva medida del Gobierno.

Hay personas que no van a recibir el bono.

En junio de 2025, los ingresos de los adultos mayores registraron una suba determinada por el último índice de inflación. Sin embargo, no todas son buenas noticias : una parte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejará de recibir el refuerzo económico adicional.

Con este valor actualizado, el ingreso total para quienes reciben el haber mínimo y el bono completo será de $379.294,79 . En cambio, quienes cobren una suma superior a ese piso pero menor al total con bono, accederán a un adicional proporcional hasta alcanzar ese tope. A partir de ese umbral, ya no se otorga ningún refuerzo .

Quiénes cobran el bono de $70.000 y cómo se paga

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene solo para aquellos que cobren la mínima. El beneficio alcanzara:

Jubilados y pensionados incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Personas que perciben Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Las fechas de cobro se distribuyen según la terminación del DNI. Para quienes no superan el haber mínimo, los pagos se realizan entre el 9 y el 23 de junio, mientras que los que perciben montos superiores lo harán del 24 al 30 del mismo mes.

Este nuevo esquema busca ordenar los recursos, pero también implica que una parte de los jubilados ya no verá el plus acreditado en sus cuentas. Por eso, es clave revisar cuánto se cobra mensualmente y verificar si corresponde el bono o no.