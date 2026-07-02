Cambios de tránsito en Caballito por la llegada del TramBus: qué calles modificarán su circulación desde octubre + Agregar ámbito en









La implementación del nuevo sistema de transporte eléctrico implicará cambios en los sentidos de distintas calles y avenidas porteñas para adaptar el recorrido de las futuras unidades.

Cambios de tránsito en Caballito por la llegada del TramBus: qué calles modificarán su circulación desde octubre.

La llegada del TramBus, el nuevo sistema de transporte 100% eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires, traerá cambios en los sentidos de circulación de varias calles y avenidas porteñas. Las principales modificaciones se llevarán a cabo desde octubre y se concentrarán en el barrio de Caballito para adaptar el recorrido del nuevo servicio.

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Desde el Gobierno de la Ciudad, informaron que la avenida Acoyte pasará a ser de mano única en sentido sur-norte, mientras que la avenida Honorio Pueyrredón tendrá circulación norte-sur. Además, sobre Acoyte se incorporará un carril exclusivo sobre la mano derecha para la circulación del TramBus.

Según explicaron, estas modificaciones permitirán adecuar la traza del recorrido del TramBus T1, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque y que, según las estimaciones oficiales, reducirá hasta un 40% los tiempos de viaje.

Las modificaciones permitirán adecuar la traza del recorrido del TramBus T1, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque y que, según las estimaciones oficiales, reducirá hasta un 40% los tiempos de viaje. Qué otras calles cambiarán su circulación Además de las modificaciones en Acoyte y Honorio Pueyrredón, también habrá cambios en otras calles del barrio:

Felipe Vallese , entre Acoyte y Ambrosetti , pasará a tener doble sentido de circulación .

, entre y , pasará a tener . Ambrosetti , entre Jauretche y Rivadavia , será de mano única hacia el sur .

, entre y , será de . Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, pasará a ser de mano única hacia el norte. Cómo será el TramBus La primera etapa del TramBus comenzará a operar a fines de este año con un recorrido de 20 kilómetros que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque. El sistema conectará con las líneas de subte A, B, D, E y H, además de estaciones de tren y corredores del Metrobús.

Las unidades serán 100% eléctricas, circularán por carriles exclusivos, tendrán prioridad en los semáforos mediante un sistema de "onda verde" y pasarán con una frecuencia estimada de cuatro minutos en horas pico. Según el Gobierno porteño, transportará más de 50.000 pasajeros por día y permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje. "El TramBus será una innovadora, moderna y sustentable forma de moverse por la Ciudad que combina lo mejor del tranvía y del colectivo", afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua. Además, el sistema contará con una tarifa integrada con el Subte, que aplicará un descuento automático al combinar ambos servicios.