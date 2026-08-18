Shakira visitó escuelas dañadas por el terremoto en Colombia y prometió reconstruirlas

La reconocida intérprete hizo su promesa durante una visita sorpresa a Quibdó, capital de la provincia colombiana del Chocó.

Shakira se comprometió el lunes a ayudar a reconstruir al menos 10 escuelas en una región remota del oeste de su país natal que quedó gravemente afectada por un terremoto que cobró la vida de cientos de personas en Colombia la semana pasada.

La reconocida intérprete hizo su promesa durante una visita sorpresa a Quibdó —capital de la provincia colombiana del Chocó—, donde recorrió escuelas dañadas y abrazó y se tomó fotografías con algunos de los estudiantes.

“Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir y que queden tantas personas en el olvido y damnificadas”, dijo la cantante a los periodistas. “Que nuestros niños no puedan volver al colegio. Aquí no hay conectividad, no es que puedan hacer escuela desde la casa. Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro ”.

Shakira estuvo acompañada por Howard Buffett, hijo del filántropo multimillonario Warren Buffett, quien ha ayudado a la cantante en otras ocasiones a establecer escuelas en el Chocó. La fundación Howard G. Buffett colaborará con la Fundación Pies Descalzos de Shakira en el proyecto.

“Vengo siempre que me llama”, dijo Buffett sobre la visita. La cantante también anunció que Global Citizen y Live Nation comprometieron respectivos donativos de 500.000 dólares para la causa.

“No hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor", declaró Shakira durante su visita a una escuela secundaria en Quibdó.

“Pero lo que sí sé que hay es compromiso, un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas y que no pueden regresar al colegio. El compromiso es no soltar de la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, a que cada niño pueda volver a la escuela", puntualizó.

Las consecuencias del terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto remeció una extensa franja del occidente colombiano, donde cobró al menos 287 vidas y destruyó más de 26.000 viviendas, indicaron las autoridades. El gobierno ha dicho que 194 personas continúan desaparecidas, mientras que otras bases de datos sitúan la cifra en más de 4.100.

El terremoto tuvo epicentro en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia, donde al menos 3.100 viviendas quedaron destruidas y más de 265 centros educativos resultaron afectados, según el más reciente informe del gobierno regional.

Los grupos de ayuda han tenido dificultades para evaluar los daños en la región, un área del tamaño de Suiza donde la comunicación es difícil. La provincia cuenta con pocos caminos que la conectan al resto del país, y la mayoría de sus poblados se conectan principalmente por ríos y caminos sin pavimentar.

La mayoría de los 600.000 habitantes del Chocó vive en condiciones de pobreza, según las cifras que el gobierno nacional de Colombia publicó el año pasado. La zona está habitada en gran medida por grupos indígenas y comunidades afrocolombianas.

La intérprete de éxitos como “Whenever, Wherever”, “La Tortura” y el himno del Mundial de la FIFA 2026 “Dai Dai”, ha sido defensora desde hace muchos años de las causas relacionadas con la educación y aseguró el lunes que planea dedicar todos sus “esfuerzos” a la reconstrucción de una universidad tecnológica local en el Chocó.