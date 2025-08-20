Caminata a Luján 2025: cómo y cuándo será la peregrinación

La peregrinación a Luján es una tradición para fieles de todo el país. Para este año, ya se conoce la fecha para la Caminata Juvenil en su edición 51°.

La peregrinación a Luján es una tradición para los fieles y civiles del AMBA y todo el país que quieren acercarse un poco más a la espiritualidad. Para este año, ya se conoce la fecha que se llevará adelante la Caminata Juvenil en su edición 51°.

Este año se dará en los primeros días de octubre, más precisamente el sábado 4 . Así se confirmó en las redes sociales oficiales de la organización del evento. El lema de 2025 es “Madre, danos amor para caminar con esperanza” .

La caminata más tradicional consiste en 60 kilómetros que conducen desde el santuario de San Cayetano de Liniers ubicado en Cuzco 150 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta la Basílica de Luján.

MADRE,DANOS AMOR PARA CAMINAR CON ESPERANZA Es el lema de 51° Peregrinación Juvenil a Luján a desarrollarse el próximo 4 de octubre de 2025 Nos preparamos con toda nuestra fuerza para llegar a sus pies. Durante varias reuniones y con enorme respeto, los integrantes de la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular estuvimos reconstruyendo los pedidos e intenciones de los fieles de la Virgen de Luján. Descubrimos agradecimientos infinitos, tan infinitos como el amor de María. También muchas necesidades que se pueden compilar en solicitudes particulares, familiares y también comunitarias que tan solo se hacen visibles en los lazos sociales. El denominador común es el caminar con esperanza hacia Ella, nuestra Madre. Buscamos su caricia, su mano, su sonrisa, su Amor. Caminemos juntos en esta 51° Peregrinación Juvenil a Luján. Viva la Virgen de Luján!!

Debido a la exigencia física de la caminata, el camino suele contar con diferentes puestos sanitarios y de asistencia en forma totalmente gratuita.

En la mañana del domingo 5 de octubre se llevará a cabo la tradicional misa de las 7 de la mañana en la Basílica, la cual suele estar encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Recomendaciones para caminar a Luján en la peregrinación 2025

Los organizadores sugieren la siguiente lista de recomendaciones para que cualquiera peregrino tenga cuenta antes de iniciar el camino: