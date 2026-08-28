Una estación de la línea B de subtes estará cerrada por tres meses por obras de renovación integral

Las tareas tienen el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios. El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes.

La estación Medrano de la línea B de subtes permanecerá cerrada a partir del próximo lunes y durante tres meses por obras de renovación integral . Se trata de trabajos de pintura, impermeabilización, recambio total de pisos, nuevas luces LED, mobiliario y restauración de murales, mientras ya se pusieron en valor veinte estaciones y tres se encuentran cerradas actualmente.

Las tareas se dan en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires , con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

La obra, que se viene llevando adelante fuera del horario de servicio, incluye también nueva señalética fija y digital, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, revestimientos cerámicos y nuevos molinetes, puertas de emergencia y mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en las paredes se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

El plan apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

Por lo tanto, se va a trabajar en la restauración de los murales junto a un equipo de restauradores profesionales siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. En el marco del Plan de Renovación, ya se pusieron en valor 20 estaciones de subte:

Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A);

Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B);

San Martín (Línea C);

Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D);

Jujuy (Línea E) y renovación de paradores del Premetro;

Asimismo, continúan cerradas Tribunales de la Línea D, General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E, y las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); y Lavalle e Independencia (Línea C).

La Línea B se encuentra en pleno proceso de modernización, con una compra de 174 coches que llegarán al país el primer trimestre de 2027. Gobierno de la Ciudad

La Línea B se encuentra en pleno proceso de modernización, ya que por un lado se renovará por completo la flota con la compra de 174 coches que llegarán al país el primer trimestre de 2027. Contarán con aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistema de información a los pasajeros incorporado (visual y auditivo), iluminación led antivandálica, asientos longitudinales y estarán preparados para funcionar con un sistema de señales de tipo CBTC. Además, se incrementará la potencia, se renovarán vías y aparatos de vías y se incorporará nuevo equipamiento en talleres.

Además, en el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, en el Subte se avanza con la licitación de la Línea F; la compra de otros 50 coches nuevos que permitirán mejorar la frecuencia en las líneas A y C; la renovación de 84 escaleras mecánicas obsoletas; la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura fundamentales para mejorar el servicio.

Nuevo TramBus de Buenos Aires: cuál será su recorrido, conexiones con otras líneas y cuándo estará listo

Las obras para poner en funcionamiento la línea T1 del Trambus entraron en su etapa final. El nuevo corredor eléctrico tendrá una extensión aproximada de 20 kilómetros en la Ciudad de Buenos Aires y unirá Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery.

El transporte atravesará ocho barrios porteños, entre ellos Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Además, se integrará con las líneas A, B, D, E y H de subte y tendrá conexiones con cinco estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento.

La infraestructura contempla carriles exclusivos y preferenciales, prioridad semafórica y una flota de vehículos 100% eléctricos. El cronograma oficial apunta a completar los 71 paradores durante noviembre, mes previsto para el inicio del servicio. El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, anunció por X que la traza "va a mover 50 mil pasajeros por día".