Calendario de feriados: febrero tendrá otro fin de semana largo además de Carnaval

El calendario de feriados de febrero suele concentrar toda la atención en los festejos de Carnaval, pero el 2026 guarda una fecha adicional para el cierre del mes. Un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires contará con una pausa extra antes de comenzar marzo.
Esta jornada será un gran alivio para quienes aún no tomaron vacaciones, permitiéndoles planificar una escapada rápida si así lo desean.
Se trata de un día no laborable que cae en lunes, lo que permite unirlo al sábado y domingo previos para conformar un fin de semana largo. Esta jornada especial regala un descanso poco conocido para muchos, brindando un alivio suplementario justo antes del inicio formal del año lectivo y la rutina de la nueva temporada.
Por qué es feriado el 23 de febrero de 2026
El asueto corresponde al partido de Pilar, que este 23 de febrero conmemora su aniversario fundacional. Cabe destacar que esto no formará parte del cronograma de días feriados a nivel nacional y solo afectará a quienes pertenecen a este sector del territorio bonaerense.
El alcance de la medida incluye a todos los empleados de la administración pública municipal y al personal de Banco Provincia. En cuanto al ámbito privado, la adhesión es optativa, por lo que la actividad dependerá de la decisión de cada empleador.
Calendario de feriados 2026 en Argentina
Feriados inamovibles de 2026
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
