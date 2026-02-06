Calendario de feriados: febrero tendrá otro fin de semana largo además de Carnaval + Seguir en









Esta jornada será un gran alivio para quienes aún no tomaron vacaciones, permitiéndoles planificar una escapada rápida si así lo desean.

Esta jornada será ideal para que muchos puedan planificar una escapada rápida en familia o con amigos.

El calendario de feriados de febrero suele concentrar toda la atención en los festejos de Carnaval, pero el 2026 guarda una fecha adicional para el cierre del mes. Un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires contará con una pausa extra antes de comenzar marzo.

Se trata de un día no laborable que cae en lunes, lo que permite unirlo al sábado y domingo previos para conformar un fin de semana largo. Esta jornada especial regala un descanso poco conocido para muchos, brindando un alivio suplementario justo antes del inicio formal del año lectivo y la rutina de la nueva temporada.

Fin de semana largo feriados Freepik Estos asuetos son ideales para planificar una escapada rápida. Freepik Por qué es feriado el 23 de febrero de 2026 El asueto corresponde al partido de Pilar, que este 23 de febrero conmemora su aniversario fundacional. Cabe destacar que esto no formará parte del cronograma de días feriados a nivel nacional y solo afectará a quienes pertenecen a este sector del territorio bonaerense.

El alcance de la medida incluye a todos los empleados de la administración pública municipal y al personal de Banco Provincia. En cuanto al ámbito privado, la adhesión es optativa, por lo que la actividad dependerá de la decisión de cada empleador.

Calendario de feriados 2026 en Argentina Feriados inamovibles de 2026 Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

