El feriado de febrero que seguramente no conocías y te dará un descanso inesperado esta semana

En la lista de feriados de febrero asoma una fecha poco comentada que altera horarios y trámites esta semana.

Un feriado inesperado en febrero puede cambiar planes y organización de la semana. Freepik

En el mapa de feriados no todo pasa por el calendario nacional: también existen fechas locales que cambian la rutina según el municipio o la localidad. En Provincia de Buenos Aires, estas jornadas suelen aparecer por aniversarios o celebraciones patronales y, si estás en la zona correcta, te pueden regalar una pausa que no esperabas.

Por eso conviene chequear la agenda del lugar donde vivís, trabajás o viajás. A veces el “se suspende la actividad” se decide a escala chica y pega de lleno en trámites, horarios comerciales y organización familiar, justo cuando creías que la semana venía como cualquier otra.

feriado Los feriados locales suelen pasar desapercibidos, pero pueden cambiar la dinámica diaria de una localidad en plena semana laboral. Pixabay Por qué es feriado el 11 de febrero de 2026 El 11 de febrero de 2026 figura como feriado por motivo patronal en Mechongué, una localidad del partido de General Alvarado. Se trata de una fecha asociada a la tradición religiosa y comunitaria del pueblo, que suele concentrar celebraciones locales y una agenda distinta a la habitual.

En la práctica, este tipo de feriado impacta de manera puntual: no corre para todo el país ni para toda la provincia, sino para la localidad alcanzada. Por eso puede sorprender, especialmente a quienes se mueven entre ciudades cercanas o planifican la semana sin mirar el detalle de los feriados locales.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

