Decretan feriado para el 9 de febrero: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo

Habrá una jornada de descanso inesperada para muchos afortunados, que, al caer lunes, les permitirá tener un fin de semana largo.

Este día feriado aliviará a muchos afortunados que podrán disfrutarlo. Freepik

Quienes vienen trabajando sin pausa durante el verano son los primeros en revisar el calendario de feriados en busca de un alivio. Con el calor que no afloja, la necesidad de frenar un poco se vuelve urgente y, aunque muchos tienen la cabeza puesta en el Carnaval, apareció una nueva oportunidad de descanso que llega mucho antes de lo esperado.

Se trata de un día no laborable que permitirá a un grupo de afortunados extender el fin de semana y cortar la rutina este lunes. Este beneficio es ideal para quienes necesitan recargar energías sin tener que esperar hasta la segunda quincena del mes para tener un respiro.

Fin de semana largo feriados Freepik Estos fin de semanas largos son ideales para realizar una escapada. Freepik Por qué es feriado el 9 de febrero de 2026 La razón de este asueto es el aniversario de la fundación de Fortín Acha, una localidad que pertenece al partido de Leandro N. Alem. Al caer lunes, se decretó el día libre para que los vecinos puedan celebrar el cumpleaños de su pueblo con un fin de semana largo.

Esta medida beneficia directamente a los empleados del sector público y a los trabajadores del Banco Provincia de ese lugar. En cambio, quienes trabajen en el sector privado deberán esperar a ver qué decide su empleador, ya que para los comercios y empresas la adhesión al día libre es optativa.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

