Casi 1.000 conductores fueron sancionados por alcoholemia en controles durante la primera quincena del año

Las cifras datan de los operativos realizados en rutas nacionales, calles, autopistas y accesos. El número de casos generó preocupación, ya que representa un alto riesgo para la seguridad vial.

Mil conductores fueron multados por alcoholemia positiva. Télam

Casi 1.000 conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva en distintos puntos del país durante la primera quincena del año. En ese mismo período, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente, como resultado de operativos intensivos desplegados en calles, rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.

Entre el 1 y el 15 de enero, los controles alcanzaron a 231.962 vehículos en 2.913 operativos realizados en coordinación con provincias y municipios, con presencia en 39 puntos estratégicos.

La infracción que más preocupación generó fue la detección de 966 casos de alcoholemia positiva, una conducta de alto riesgo para la seguridad vial.

Test de alcoholemia.jpeg Se realizaron operativos de control intensivos en la primer quincena del año. Archivo Los registros más altos de alcoholemia Los controles arrojaron algunos valores extremos de alcohol en sangre, entre ellos:

Más de 3 g/l (por encima del tope del equipo) en Güemes, Salta .

2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos .

2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones .

2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos .

2,48 g/l en RN117 y RN14, Corrientes. Además de la alcoholemia, los operativos permitieron detectar 838 infracciones por falta de RTO/VTV, 586 por no portar documentación obligatoria, 586 por no usar cinturón de seguridad, 372 por ausencia o adulteración de patente y 30 por uso indebido de banquinas.

Controles al transporte de carga y pasajeros En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte reforzó las fiscalizaciones al transporte de carga y pasajeros. Durante el mismo período se inspeccionaron 46.731 vehículos, 30.460 camiones y 16.271 micros, y se labraron 1.019 actas (416 a camiones y 603 a micros). Como resultado, se dispuso la retención de 116 vehículos (87 camiones y 29 micros). Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y remarcaron que conducir alcoholizado incrementa de manera significativa el riesgo de accidentes graves, por lo que los controles continuarán de forma sostenida durante la temporada.