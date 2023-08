Caso Cecilia Strzyzowski: semana clave para la causa

Emerenciano Sena y Marcela Acuña.jpg Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Emerenciano Sena nunca habló ante la Fiscalía: Marcela Acuña sí lo hizo, a través de una secuencia de cartas (lleva escritas más de 30) desde la Comisaría 6ta donde está detenida.

Las audiencias son orales y la Fiscalía también pedirá que sigan detenidos hasta el juicio oral y público, el cual no tiene fecha por lo pronto y será a través de un juicio por jurados.

Acto en la plaza central de Resistencia

En tanto, el jueves es el día del cumpleaños de Cecilia y su madre, Gloria Romero, protagonizará un acto en la plaza central de Resistencia en su memoria: se espera movilización de Madres del Dolor y gente que apoye a la familia.

Paralelamente, tal cual lo vienen haciendo en los últimos días, los seguidores de Emerenciano van a marchar a la Fiscalía para pedir la libertad del hombre de 58 años y su mujer. Ya lo hicieron días atrás y se cruzaron con Gloria en la puerta de la Fiscalía, en pleno centro de la capital provincial.

Asimismo, se espera el resultado pericial sobre la segunda tanda de huesos encontrados en un campo de los Sena, donde se sospecha que el cuerpo de Cecilia fue quemado. Se sabe que son de restos humanos pero por ADN falta determinar si son de la joven o no.

Lamentablemente, una primera tanda de huesos encontrados no tenían ADN a raíz del estado en que estaban, por lo que no fue posible determinar si correspondían o no a Cecilia: sí ya se sabe que sangre de ella estaba en la casa de los Sena, en elementos que la familia donó a allegados después del crimen y lo mismo en la camioneta de César.