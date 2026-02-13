Fin de semana largo: evitá multas de tránsito si vas a circular en rutas provinciales

Buenos Aires reforzó los controles de velocidad y fiscalización en corredores clave, con más de 70 radares activos y sanciones económicas que alcanzan cifras elevadas durante febrero.

Conocer los límites, revisar la señalización y planificar el viaje se vuelve clave para evitar multas.

El incremento del movimiento turístico durante el verano vuelve a poner el foco en la seguridad vial bonaerense. La circulación hacia la Costa Atlántica y otros destinos recreativos activa un esquema intensivo de controles , especialmente en fines de semana largos y recambios turísticos, cuando el flujo vehicular alcanza picos estacionales.

Desde el Gobierno provincial explican que el refuerzo de la fiscalización apunta a ordenar el tránsito y reducir siniestros , con presencia de radares fijos, dispositivos móviles y operativos presenciales. La estrategia se basa en control automático de velocidad, verificación de documentación y pruebas de alcoholemia , con especial atención en tramos de alta circulación y antecedentes de accidentes.

Uno de los pilares del sistema de control es la red de radares instalada en rutas estratégicas. Actualmente funcionan más de 70 equipos de medición de velocidad en corredores provinciales , con señalización obligatoria y ubicación en zonas consideradas críticas por el caudal de tránsito.

Las rutas con mayor concentración de controles son:

En estos corredores, las velocidades máximas permitidas varían según el tramo , con rangos que oscilan entre 60 y 130 km/h , y reducciones marcadas en zonas urbanas o accesos a localidades.

Además de los radares fijos, la Provincia despliega controles móviles de última generación, capaces de detectar infracciones como el uso del celular al volante, incluso dentro del habitáculo. En partidos como Dolores, algunas cámaras cuentan con habilitación provincial, aunque su funcionamiento puede verse condicionado por gestiones administrativas nacionales.

multas-de-transito.jpg

Cuánto cuestan las multas en provincia de Buenos Aires en febrero 2026

Las sanciones económicas vigentes durante febrero presentan valores elevados. El exceso de velocidad figura entre las infracciones más penalizadas, con montos que pueden representar un fuerte impacto en el presupuesto familiar.

Las multas más relevantes son:

Exceso de velocidad: desde $215.250 hasta $1.711.000

Negativa o resultado positivo en alcoholemia: entre $855.500 y más de $2.053.000

Circular sin cinturón de seguridad: hasta $855.500

VTV vencida o inexistente: hasta $855.500

Las autoridades remarcan que las sanciones se actualizan en función de la unidad fija, por lo que los valores mantienen una correlación directa con la política provincial de tránsito.