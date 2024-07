Caso Loan: declaró el vidente que habló con uno de los detenidos el día de la desaparición

Según el programa "La Mañana", por C5N, la familia estaba en contacto permanente con curanderas y videntes. El día de la desaparición del menor, Daniel "Fierrito" Ramírez, contactó a este hombre "para ver si a través de su videncia podía saber donde está Loan".

Caso Loan: Patricia Bullrich confirmó que se borraron datos de los celulares

La ministra de Seguridad estuvo presente en las pericias de los celulares y, ante la prensa, informó que "hay cosas que se borraron, pero se pueden recuperar". Además, indicó: "Estamos haciendo un apoyo científico con la mejor tecnología que tiene la Argentina y el trabajo que hacen es excelente".

Pese a que no dio detalles sobre los primeros elementos hallados en los teléfonos, Bullrich subrayó que "hay cosas que se borraron y se pueden recuperar, pero otras no. Falta extraer mucha información". "Mi presencia es porque hay algunas comunicaciones e imágenes que el director de cibercrimen me quería mostrar", contó.

La funcionaria también se refirió a los resultados de las pericias sobre los celulares y sostuvo que "no sabemos cuando se va a dar a conocer" pero "va a ayudar mucho en la investigación".

Lo que se sabe sobre los datos en los celulares, es que se solicitaron los siguientes requerimientos: back Up (archivos de usuario), obtención de correos electrónicos, recuperación de archivos eliminados, obtención de registros de Internet (historial de navegación) y redes sociales.